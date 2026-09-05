Lindsay Clancy'nin 3 çocuğunu öldürdüğü davada jüri neden karar veremedi?

ABD hukuk sistemini ve kamuoyunu derinden sarsan, yerel basının "Amerika'nın en üzücü davası" olarak adlandırdığı 36 yaşındaki Lindsay Clancy davası, beklenmedik bir şekilde çıkmaza girdi. BBC haberine göre, bakımındaki üç küçük çocuğunu vahşice öldürmekle suçlanan eski hemşire hakkındaki davada jüri, altı günlük yoğun tartışmaların ardından ortak bir karara varamadı ve mahkeme resmen iptal edildi (hükümsüz ilan edildi).

«Kalbimizde ağır bir yükle bildiriyoruz»: Jüri üyelerinin çaresizliği

Altı gün boyunca kapalı kapılar ardında süren müzakereler, jüri üyelerinin mutlak bir fikir birliğine varamamasıyla sonuçlandı:

Hakimin okuduğu mektup: Jüri toplantısının sonunda Yargıç William Sullivan, mahkeme salonunda jüri tarafından bırakılan notu okudu: «Kalbimizdeki ağır bir yükle, ortak bir karara varamadığımızı ve bundan sonra da varamayacağımızı bildiririz»;

Hukuki çıkmaz: ABD yasalarına göre, bu tür ağır suçlarda jüri üyelerinin tamamının oybirliğiyle "suçlu" veya "suçsuz" yönünde oy kullanması gerekiyor. Görüşler keskin bir şekilde ikiye bölündüğü için süreç sonuçsuz kapandı;

Davanın yeniden görülmesi: Savcıların artık davayı yeni bir jüri heyetiyle yeniden başlatıp başlatmayacaklarına veya başka hukuki yollara başvurup başvurmayacaklarına karar vermeleri gerekecek.

Ocak 2023'teki trajedi: Bodrum katında yaşanan dehşet

Massachusetts eyaletinde yaşayan uzman hemşire Lindsay Clancy'nin davası tüm ülkeyi şoke etmişti:

Üç çocuğun katli: Ocak 2023'te 36 yaşındaki Lindsay, evinin bodrum katında beş yaşındaki kızı Cora'yı, üç yaşındaki oğlu Dawson'ı ve henüz sekiz aylık olan bebeği Callan'ı boğarak öldürdü;

İntihar girişimi ve hayatta kalma: Çocukları öldürdükten sonra evin ikinci katındaki pencereden atladı. Ancak hayatta kaldı ve ağır yaralanmaları nedeniyle ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu;

Suçu kabul etmek, ancak sebep farklı: Lindsay cinayeti bizzat işlediğini inkâr etmiyor, ancak bunu o sırada kendini kontrol edemediği bir durum olan doğum sonrası ağır psikoz (postpartum psychosis) ile açıklıyor.

Toplumun bölünmesi: Soğukkanlı katil mi yoksa hastalığın kurbanı mı?

Bu korkunç olay, ABD halkı ve hukukçuları arasında keskin bir kutuplaşmaya yol açtı:

İddia makamı ve plan: Bir taraf, Lindsay'in tüm eylemlerini önceden soğukkanlılıkla planladığını savunuyor. Eşinin evde olmadığı, markete gittiği kısa süreyi ustalıkla kullanarak suçu işlediğini iddia ediyor;

Savunma tarafı ve tıbbi yardım eksikliği: Kadını savunan kesim ise onun çocuklarını canından çok seven şefkatli bir anne olduğunu, ancak doğumdan sonra ortaya çıkan derin ruhsal hastalık ve zamanında gerekli psikolojik-psikiyatrik yardımın sağlanmaması sonucu aklını yitirdiğini belirtiyor;

Sistemdeki boşluk: Bu tartışmalar, toplumda annelerin doğum sonrası depresyonu ve psikoz durumunun ne kadar tehlikeli bir hastalık olduğunu ve tıp sisteminin bu konudaki ihmalkârlığını gözler önüne serdi.

Sizce, ağır ruhsal hastalık ve doğum sonrası psikoz durumunda kendi çocuklarını hayattan koparan bir anne tam cezai ehliyete sahip olup hapis cezası mı çekmeli, yoksa ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde zorunlu tedavi görmesi gereken bir hasta mı? Bu tür trajedilerde toplumun ve sağlık sisteminin payı nedir? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!