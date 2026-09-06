Ukrayna'da Başsavcılık ofisinde dolar dolu bir kasa bulundu

·3·Dünya
Ukrayna'da Başsavcılık ofisinde dolar dolu bir kasa bulundu

Ukrayna Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Başsavcılık ofisinde yürütülen soruşturma kapsamında bulunan nakit para dolu kasanın fotoğrafını yayınladı. Söz konusu fotoğraf 5 Eylül'de kurumun Telegram kanalında paylaşıldı.

Fotoğrafta yaklaşık bir metre yüksekliğinde metal bir kasa görülüyor. Kasa, birkaç raf ve alt kısmında bir çekmece ile donatılmış. Kasanın içinde eski ve yeni basım yüz dolarlık banknotlar istiflenmiş olup, görüntülerden kasanın neredeyse yarısının nakit parayla dolu olduğu anlaşılıyor.

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun, Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı ile iş birliği içinde bir gün önce Başsavcılık ofisi siber departmanı başkanı Sergey Krapiva'yı gözaltına aldığı bildirildi.

Krapiva'nın gözaltına alınmasının, dolandırıcılık çağrı merkezlerinin faaliyetlerini korumak ve yasa dışı gelirleri aklamakla suçlanan bir suç örgütünün faaliyetlerini ortaya çıkarmaya yönelik özel bir operasyon kapsamında gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Ayrıca Ukrayna'nın "Zerkalo Nedeli" gazetesi, ülke genelinde yaklaşık 2 bin dolandırıcılık çağrı merkezinin faaliyet gösterdiğini bildirdi. Gazeteye göre, bunların yaklaşık yarısı, denetim ve aramalardan korunmak için kolluk kuvveti temsilcilerine düzenli olarak rüşvet ödüyordu.

Bu tür yasa dışı ödemelerin toplam miktarının ayda 24 milyon doları aşabileceği kaydediliyor.

Söz konusu olayla ilgili soruşturma ve operasyonel çalışmalar devam ediyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Trump, Hürmüz'e alternatif yeni petrol yollarını açıkladı (video)Trump, Hürmüz'e alternatif yeni petrol yollarını açıkladı (video)Bugün, 18:29Dubai Şeyhi'nden kaçan Prenses Haya bint el-Hüseyin şu anda nerede yaşıyor?Dubai Şeyhi'nden kaçan Prenses Haya bint el-Hüseyin şu anda nerede yaşıyor?Bugün, 17:51Trump, Putin'in NATO'ya saldırma planı olmadığını söyledi (video)Trump, Putin'in NATO'ya saldırma planı olmadığını söyledi (video)Bugün, 17:37Erdoğan, annesiyle ilgili en kişisel ve göz yaşartıcı anısını anlattıErdoğan, annesiyle ilgili en kişisel ve göz yaşartıcı anısını anlattıBugün, 17:27Kongo'daki düğünde korkunç yangın: 22 kişi hayatını kaybettiKongo'daki düğünde korkunç yangın: 22 kişi hayatını kaybettiBugün, 17:27Rostov'da Gece Olağanüstü Hal: 30 İHA Saldırısı, Çok Katlı Binalarda YıkımRostov'da Gece Olağanüstü Hal: 30 İHA Saldırısı, Çok Katlı Binalarda YıkımBugün, 13:37
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
2,71 metrelik saç: Boyundan daha uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde
2,71 metrelik saç: Boyundan daha uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı