Ukrayna'da Başsavcılık ofisinde dolar dolu bir kasa bulundu

Ukrayna Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Başsavcılık ofisinde yürütülen soruşturma kapsamında bulunan nakit para dolu kasanın fotoğrafını yayınladı. Söz konusu fotoğraf 5 Eylül'de kurumun Telegram kanalında paylaşıldı.

Fotoğrafta yaklaşık bir metre yüksekliğinde metal bir kasa görülüyor. Kasa, birkaç raf ve alt kısmında bir çekmece ile donatılmış. Kasanın içinde eski ve yeni basım yüz dolarlık banknotlar istiflenmiş olup, görüntülerden kasanın neredeyse yarısının nakit parayla dolu olduğu anlaşılıyor.

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun, Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı ile iş birliği içinde bir gün önce Başsavcılık ofisi siber departmanı başkanı Sergey Krapiva'yı gözaltına aldığı bildirildi.

Krapiva'nın gözaltına alınmasının, dolandırıcılık çağrı merkezlerinin faaliyetlerini korumak ve yasa dışı gelirleri aklamakla suçlanan bir suç örgütünün faaliyetlerini ortaya çıkarmaya yönelik özel bir operasyon kapsamında gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Ayrıca Ukrayna'nın "Zerkalo Nedeli" gazetesi, ülke genelinde yaklaşık 2 bin dolandırıcılık çağrı merkezinin faaliyet gösterdiğini bildirdi. Gazeteye göre, bunların yaklaşık yarısı, denetim ve aramalardan korunmak için kolluk kuvveti temsilcilerine düzenli olarak rüşvet ödüyordu.

Bu tür yasa dışı ödemelerin toplam miktarının ayda 24 milyon doları aşabileceği kaydediliyor.

Söz konusu olayla ilgili soruşturma ve operasyonel çalışmalar devam ediyor.