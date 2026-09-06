Trump, Hürmüz'e alternatif yeni petrol yollarını açıkladı (video)

Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik gerilim, küresel enerji piyasası için yeni bir soruyu gündeme getirdi: petrol taşımacılığında bu stratejik deniz yoluna olan bağımlılığı azaltmak mümkün mü?

ABD Başkanı Donald Trump'ın ifadesine göre, Orta Doğu'da Hürmüz'ü devre dışı bırakacak yeni boru hatları ve kara yolları ortaya çıkıyor. Özellikle Suriye üzerinden geçen rotadan bahsetti.

Trump, "Hürmüz Boğazı'na birçok alternatif yol oluşturuluyor. Hürmüz artık eskisi gibi değil" dedi.

Bu açıklamanın arkasında ise basit bir ulaşım meselesinden çok daha büyük jeopolitik ve ekonomik değişimler yatıyor.

1. Trump hangi yolu kastediyor?

Trump, Suriye üzerinden geçen kara rotasının halihazırda işlediğini vurguladı. Ona göre, petrol taşıyan kamyonlar Suriye toprakları üzerinden hareket ediyor.

Bu bilgi bağımsız kaynaklarca da doğrulanıyor: Washington Post'un haberine göre, Irak'ın güney bölgelerinden Suriye'nin Banyas limanına her gün binlerce petrol tankeri hareket ediyor. Bu rota, Hürmüz üzerinden yapılan taşımalardaki aksamalar nedeniyle aktif hale geldi.

Yani mesele sadece gelecekteki bir plan değil — alternatif kara yolu halihazırda test ediliyor.

2. En büyük proje: Irak'tan Suriye'ye boru hattı

Suriye üzerinden enerji taşıma planının en önemli parçası, yeni petrol boru hattı projesidir.

Mevcut bilgilere göre, Irak'ın Basra bölgesinden Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Banyas limanına kadar bir boru hattı inşa edilmesi planlanıyor.

Gösterge Proje hakkındaki bilgiler Güzergah Basra — Banyas Mesafe Yaklaşık 1.600 km Planlanan maliyet 5,7 milyar dolar civarında Kapasite Günde 2 milyon varile kadar Temel amaç Hürmüz'ü baypas ederek Akdeniz'e çıkış

Washington Post'a göre, projenin Chevron liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilmesi planlanıyor ve inşaatın en az iki buçuk yıl sürmesi bekleniyor.

Bu nedenle bu boru hattı Hürmüz'ün yerini kısa vadede tamamen alacak hazır bir çözüm değildir.

3. Suriye'nin önemi neden aniden arttı?

Suriye'nin temel avantajı, coğrafi konumudur.

Basra Körfezi bölgesinden gelen petrol, kara yoluyla Suriye'ye, oradan da Akdeniz limanlarına taşınabilir.

Bu da petrol ihracatını sadece Hürmüz'e bağımlı kılmamayı sağlar.

Suriye hükümeti de ülkeyi Orta Doğu'da bir transit merkezine dönüştürme fikrini öne sürüyor. Petrolün yanı sıra demir yolları, kara yolları ve diğer lojistik hatlarının geliştirilmesi planları da tartışılıyor.

4. Hürmüz'ü tamamen değiştirmek mümkün mü?

Şimdilik buna kesin bir "evet" cevabı vermek zor.

Hürmüz Boğazı, dünya enerji sisteminde son derece önemli bir yere sahiptir. Üzerinden büyük miktarda petrol ve gaz taşınmaktadır.

Boru hatları ise deniz yoluyla taşınan devasa hacimleri bir anda üstlenemez.

Ayrıca yeni projelerin kendisi de güvenlik, finansman, altyapı ve siyasi istikrar gibi sorunlarla karşılaşabilir. Suriye üzerinden geçen boru hattı rotası da güvenlik açısından ciddi zorluklar barındırıyor.

5. Başka alternatif yollar da ortaya çıkıyor

Hürmüz'deki durum, sadece Suriye'de değil, diğer bölgelerde de yeni lojistik yollarına olan ilgiyi artırdı.

Örneğin:

Ürdün'ün Akabe limanı üzerinden transit yük taşımacılığı hacmi önemli ölçüde arttı;

bazı petrol ithalatçıları Amerika ve Afrika'dan daha fazla hammadde almaya yöneldi;

Basra Körfezi petrolünü başka yönlere çevirme seçenekleri değerlendiriliyor;

enerji arzında tek bir stratejik rotaya bağımlılığı azaltma çabaları güçleniyor.

Bu sürecin en önemli sonucu, küresel enerji lojistiğinin yavaş yavaş çeşitlenmesidir.

6. Trump'ın "Hürmüz artık eskisi gibi değil" demesi ne anlama geliyor?

Trump'ın açıklamasını, Hürmüz Boğazı artık önemsizdir şeklinde anlamak için henüz çok erken.

Daha doğrusu, ABD Başkanı Hürmüz'ün stratejik öneminin alternatif rotaların artmasıyla azalabileceğipozisyonunu savunuyor.

Şu an durum farklı: Alternatif yollar ortaya çıkıyor ancak bunlar Hürmüz üzerinden geçen tüm akışı bir anda değiştirecek seviyeye henüz ulaşmadı.

Son soru: Hürmüz dönemi bitiyor mu?

Trump'ın açıklaması, dünya enerjisinde önemli bir eğilimi gösterdi: stratejik yollara bağımlılığı azaltmak artık teorik bir fikir değil, pratik projelere dönüşüyor.

Suriye üzerinden kamyon trafiği başladı, Irak'tan Akdeniz'e yeni bir boru hattı planlanıyor ve diğer ülkeler kendi lojistik zincirlerini yeniden gözden geçiriyor.

Ancak şimdilik en doğru sonuç şudur: Hürmüz'ün önemi kaybolmuyor, ona alternatif olabilecek yeni enerji koridorları şekilleniyor.