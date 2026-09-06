Erdoğan, annesiyle ilgili en kişisel ve göz yaşartıcı anısını anlattı

Dünya siyasetinin en güçlü ve kararlı liderlerinden biri olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesine duyduğu sonsuz saygı, evlatlık görevi ve kalbinin derinliklerindeki özlemi yansıtan samimi itirafı kamuoyunu derinden etkiledi. Büyük siyaset ve küresel kararların ardında, annesinin rızasını tüm dünyevi makamların üzerinde tutan şefkatli bir evlat olduğunu gösteren Erdoğan, merhume annesi Tenzile Erdoğan ile ilgili en dokunaklı ve göz yaşartıcı anılarını paylaştı.

«Fırsat buldukça ayaklarını öperdim»: Cumhurbaşkanı'nın yürek burkan anısı

Türkiye liderinin aile sevgisi ve ebeveynlere saygı hakkındaki anıları samimi bir atmosferde geçti:

Anne ayağına kapanma geleneği: «Fırsat buldukça annemin ayaklarını öperdim!», diyerek çocukluk ve gençlik yıllarından kalan kutsal alışkanlığını hatırlatıyor Erdoğan;

Annenin hayası ve çekingenliği: «Annem ayaklarını çektiğinde onlara bakıp: “Anne, öyle yapma! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in: Cennet annelerin ayakları altındadır! buyruğu var ya!” derdim»;

Gözyaşları ve ilahi huzur: «Annem o zaman ağlardı! Ben ise annemin ayakları altında gerçek cennet kokusunu duyardım!», diyerek devlet başkanı, annesiyle geçirdiği paha biçilmez anların özlemini dile getirdi.

Anne duası — büyük zaferlerin dayanağı: Tenzile Hanım'ın yeri

Erdoğan'ın kişiliğinin şekillenmesinde annesinin verdiği eğitim ve sürekli duaları belirleyici bir rol oynamıştır:

Hayattaki en büyük destek: 2011 yılında ebediyete irtihal eden Tenzile Erdoğan, oğlunun her siyasi adımı, zorlu dönemleri ve çetin siyasi mücadelelerinde en yakın danışmanı ve duacısı olmuştur;

Makamdan üstün olan görev: Milyonların lideri olan bir şahsın, annesinin karşısında mütevazı bir evlat olarak diz çökmesi, Doğu ve İslam dünyasında ebeveynin makamının ne kadar yüce olduğunu gösteren parlak bir örnek oldu;

Ganimet ömür ve değer bilme fazileti: Cumhurbaşkanı'nın bu anıları, günümüzün hızlı dünyasında her insana ebeveynlerini hayattayken el üstünde tutmanın, gönüllerini almanın ve ayaklarının altından cenneti aramanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor.

Recep Tayyip Erdoğan'ın annesine olan bu sonsuz sevgisini ve tevazusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Günümüzde ebeveynlerimiz hayattayken onların rızasını ve duasını almaya yeterince vakit ayırabiliyor muyuz? Etkileyici düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!