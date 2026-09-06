Sergio Agüero 2012'deki tarihi golünü nasıl hatırlıyor

İngiltere Premier Ligi tarihindeki en unutulmaz anlardan biri olan Sergio Agüero'nun 2012 yılında QPR kalesine attığı galibiyet golünün, aradan geçen yıllara rağmen önemini yitirmediği ortaya çıktı. Goal.com'un haberine göre, kariyerini noktalayan Arjantinli forvet, Manchester City'ye modern dönemdeki ilk şampiyonluğunu getiren o efsanevi golün arkasındaki titizlikle planlanmış hareketleri ve yaşadığı duyguları paylaştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

FourFourTwo dergisine verdiği röportajda Sergio Agüero, o anlarda şampiyonluğu kaybetme ihtimalinin aklından geçtiğini ve maç boyunca büyük bir kafa karışıklığının hakim olduğunu itiraf etti. Manchester United karşısında alınan kritik galibiyetten sonra takım, sezonun son maçında kendi sahasında QPR'ı yendiği takdirde şampiyonluğu garantileyeceğini çok iyi biliyordu. Ancak maçın ikinci yarısında skor beklenmedik bir şekilde 1:2'ye geldi.

O anlardaki psikolojik baskıyı hatırlayan eski forvet şunları vurguladı: "Böyle anlarda başka hiçbir şey düşünemezsiniz. Sadece şampiyonluğu kaybettiğiniz aklınızdan geçer. Ama yine de sonuna kadar mücadele etmeye devam ettik".

Edin Dzeko'nun golü ve Mario Balotelli ile planlanan taktiksel hamle

Hakemin eklediği dakikalarda, daha doğrusu 92. dakikada Edin Dzeko skoru eşitlediğinde, Sergio Agüero tekrar gol atabileceğine yürekten inandı. Futbolcunun ifadesine göre, daha sonra Mario Balotelli ile gerçekleştirilen hızlı kombinasyon sadece tesadüfi bir durum değil, önceden titizlikle düşünülmüş bir taktik plandı.

Agüero o durumu şöyle hatırlıyor: "Nigel de Jong'dan topu almak için geriye doğru hareket etmeye karar verdim ve Mario Balotelli ile 'duvar pası' yapmaya çalıştım. Bu plan zaten aklımdaydı ve bunu önceden kurgulamıştım. Mario ile önceden konuşmuştum: ona topu verip, arkasından tekrar bana pas atmasını istemiştim. Neyse ki Mario ile yaptığımız plan işe yaradı ve sonunda mükemmel bir kombinasyon ortaya çıktı".

13 Mayıs tarihi ve taraftarlarla kurulan ebedi bağ

Aradan on yıldan fazla zaman geçtikten sonra, o golün duygusal ağırlığı Sergio Agüero için daha da arttı. Beş yıl önce profesyonel kariyerini noktalayan Arjantinli futbolcu, bugün bu başarının Manchester City kulübü ve taraftarları için ne kadar büyük bir tarihi öneme sahip olduğunu tam anlamıyla idrak ediyor.

Eski forvet, taraftarların sadakati ve ilgisi hakkında şunları söyledi: "Taraftarların hala beni takip etmesi, oynadığım dönemlerdeki gibi sevmesi çok hoş. On yıl boyunca verdiğim emeklerin, kazanılan tüm şampiyonlukların ve elbette kulüp tarihinde önemli bir yer tutan QPR'a attığım golün onlara mutluluk getirmesinden dolayı çok mutluyum".

Şu anda yeşil sahalarda top koşturmasa da, yıllar geçtikçe o meşhur olayın değerli bir hatıraya dönüştüğü görülüyor. Sergio Agüero, her yıl 13 Mayıs tarihinde — QPR'a karşı oynanan o efsanevi maçın gününde — o heyecan dolu anları bir kez daha kalbinden geçirdiğini ve bu anıların kendisi için her zaman değerli kalacağını belirtti.