Pakistanlı bir adam Abu Dabi'de 1,5 milyar som değerinde piyango kazandı

·11·Dünya
Pakistanlı bir adam Abu Dabi'de 1,5 milyar som değerinde piyango kazandı

Pakistan vatandaşı, 64 yaşındaki Shaukat Aftab, Abu Dabi'de düzenlenen piyango çekilişinde büyük ödülü kazandı. Şansı yaver giden Aftab, 15 milyon dirhem, yani yaklaşık 1,5 milyar rupi tutarındaki büyük ödülün sahibi oldu.

Piyango organizatörleri, Aftab'a kazandığını bildirmek için o sırada Pakistan'da bulunan adama telefonla ulaştı. Ancak 64 yaşındaki adam, başlangıçta bu habere inanmadı ve aramanın dolandırıcılar tarafından yapılmış olabileceğinden şüphelendi.

Bunun üzerine organizatörler, piyango biletindeki numarayı resmi web sitesi üzerinden kontrol etmesini istedi. Aftab, bilgileri bağımsız olarak doğruladıktan sonra gerçekten büyük ödülü kazandığını anladı.

Organizatörlerin verdiği bilgiye göre Aftab, 15 yıl boyunca düzenli olarak piyango bileti satın aldı. Uzun yıllar süren çabasının ardından nihayet şanslı çekilişte büyük ikramiyeyi kazandı.

Bu çekilişte diğer katılımcılar da ödülsüz kalmadı. Dört Hindistan vatandaşı ve bir Bangladeş temsilcisi de 100 bin dirhem para ödülünün sahibi oldu.

Böylece Shaukat Aftab'ın 15 yıllık piyango macerası, onu büyük bir servetin sahibi yaptı. Kazanan kişi, başlangıçta haberi dolandırıcılık sanmış olsa da resmi sitedeki doğrulamadan sonra gerçek şansını öğrenmiş oldu.

PakistanPiyangoAbu DabiDirhemKazançDolandırıcılıkŞans
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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