İsrail'de bebekli aileleri sarsan olay: Hangi komplo ortaya çıkarıldı?

İsrail'de kamuoyunu sarsan ve bebekli aileleri paniğe sevk eden eşi benzeri görülmemiş bir suç ortaya çıkarıldı. Kudüs polisi ve ülkenin güçlü güvenlik servisi ŞABAK, süpermarketlerde satılan bebek mamalarına gizlice tehlikeli kimyasal maddeler enjekte eden 41 yaşındaki bir şahsı yakaladı. Saygın The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Beer-Şeva şehrinde yaşayan adam, ünlü bir markaya ait bebek pürelerini raflardan çalıp içlerine şırınga ile tıbbi ilaçlar enjekte etmiş ve ardından tekrar satış raflarına bırakmıştı. Bu zehirli gıdayı tüketen birkaç bebeğin ağır durumda hastaneye kaldırılmasının ardından ülkede geniş çaplı bir arama operasyonu başlatılmıştı.

Peki, suçlu bebek mamalarına hangi tehlikeli ilaçları kattı, zehirlenen bebeklerin durumu nasıl ve akıl hastası olduğu iddia edilen adam yargı karşısına çıkacak mı? Makalenin sonunda, bu korkunç sabotajın gerçek mahiyeti ve savcılık tarafından yöneltilen ağır suçlamalarla ilgili tüm detayları dikkatinize sunuyoruz.

Şırıngadaki zehir ve süpermarket rafları: Yan Shemla'nın gizli planı

ŞABAK ve Kudüs polisinin yürüttüğü kapsamlı soruşturma, aşağıdaki korkunç planın ortaya çıkmasını sağladı:

Şüphelinin kimliği: Suçu işlediğinden şüphelenilen Beer-Şeva sakini 41 yaşındaki Yan Shemla, 31 Ağustos 2026 tarihinde evinde özel kuvvetler tarafından yakalandı;

Suç planı: Kudüs'teki «Zol ve-Begadol» süpermarket zincirinden bebekler için üretilen «Prinok» markalı meyve püresi kavanozlarını çaldı;

Tehlikeli kimyasal karışım: Shemla, bu kavanozlara güçlü sedatif etkisi olan ilaçlar, yani klonazepam ve lorazepam maddelerini enjekte etti ve hiçbir şey olmamış gibi tekrar mağaza raflarına yerleştirdi;

Bebekler için ölüm riski: Benzodiazepin grubuna ait olan bu ilaçlar sadece yetişkinler için tasarlanmıştır; küçük çocukların vücudunda ise kas felci, derin uyku hali ve solunum durması gibi ölümcül ağır komplikasyonlara yol açar.

Tetik ekibi temsilcileri, «Bu sadece bir holiganlık değil, savunmasız bebeklerin hayatına kasten yapılmış en acımasız ve iğrenç suikast girişimidir» açıklamasında bulundu.

Haziran ayındaki zehirlenme ve «Hadassah» kliniğindeki acil durum

Suçun ilk izleri yaz başında başkentteki tıp kurumlarında fark edildi:

İlk kurbanlar: Olay ilk kez 2026 yılının Haziran ayında Kudüs'teki «Hadassah — Ein Kerem» hastanesine birkaç bebeğin ağır zehirlenme belirtileriyle getirilmesiyle ortaya çıktı;

Semptomlar: Bebeklerde şiddetli halsizlik, ilgisizlik, apati ve alışılmadık derin bir uyku hali gözlemlendi;

Kan tahlili gerçeği: Doktorlar, çocukların kanını incelediklerinde güçlü benzodiazepin izlerine rastladılar;

Mutlu son: Sağlık personelinin zamanında müdahalesi sayesinde zehirlenen tüm bebeklerin hayatı kurtarıldı ve durumları iyi olarak taburcu edildiler.

Yargı süreci, akıl sağlığı ve ömür boyu hapis tehdidi

Savcılık, Yan Shemla hakkında en ağır maddelerden suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor:

Ağır suçlamalar listesi: Şüpheli; insan hayatını tehlikeye atan zehirli maddeler kullanmak, hırsızlık ve güçlü etkili ilaçları dikkatsizce saklamak ve dağıtmakla suçlanıyor;

Tutukluluk süresi uzatıldı: Mahkeme kararıyla tedbir amaçlı olarak tutuklu bulunmaktadır;

Akıl sağlığı yerinde: Soruşturma sırasında daha önce bipolar bozukluk teşhisi konulduğu belirlendi, ancak yapılan adli psikiyatri muayenesi Shemla'nın eylemlerinin bilincinde olduğunu, yani cezai ehliyetinin tam olduğunu doğruladı.

Gıda güvenliğinde yeni uyarı ve ders

Bu korkunç olay sadece İsrail'de değil, tüm dünyada süpermarketlerdeki bebek mamaları ve ürün güvenliği konusunda ciddi soruları gündeme getirdi. Her gün binlerce ebeveynin gözü kapalı satın aldığı fabrika ürünlerinin raflarda tehlike altında olabileceği gerçeği, tüketicilerin market zincirlerine olan güvenine ağır bir darbe vurdu. Soruşturmanın şüphelinin cezai ehliyetinin tam olduğunu tespit etmesi, suçlunun kanun önünde en ağır cezayı almasını sağlayacaktır. Aynı zamanda büyük süpermarketler ve üreticiler, artık bebek maması kaplarının açılıp kapanma sistemlerini ve mağazalardaki video gözetim kontrollerini kökten güçlendirmek zorunda kalacak.

Sizce mağaza raflarındaki bebek mamalarını bu tür kötü niyetli eylemlerden korumak için marketler ve üreticiler ne tür ek güvenlik önlemleri almalıdır? Ebeveynler bebek püresi ve sütü alırken nelere en çok dikkat etmelidir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve çocuk yetiştiren tüm yakınlarınızı, ebeveynleri ve arkadaşlarınızı dikkatli olmaya çağırarak bu önemli materyali paylaşın!