Çin'de beklenmedik darbe: Özbekistan U23 milli takımı deplasmanda mağlup oldu

Asya sahalarında yaklaşan büyük uluslararası turnuvalara hazırlanan Özbekistan Olimpiyat (U23) milli futbol takımı, deplasmanda ciddi bir sınavla karşılaştı. Çin ve Özbekistan genç milli takımları arasında oynanan hazırlık maçı, ev sahibi ekibin 2-0'lık net galibiyetiyle sonuçlandı. Ev sahibi ekip, her iki yarıda da sahada yüksek baskı kurarak savunmamızdaki boşlukları iyi değerlendirdi. Teknik heyet, yeni isimleri denemek amacıyla bazı lider oyuncuları ilk 11'de sahaya sürse de, yaratılan pozisyonları gole çevirmede sıkıntılar yaşandı.

Peki, goller hangi dakikalarda atıldı, Özbekistan'ın ilk 11'i nasıl şekillendi ve yedek kulübesinden kimler oyuna dahil oldu? Makalenin sonunda ise bu mağlubiyetin ardındaki önemli çıkarımları ve resmi maçlar öncesinde alınması gereken önlemlerle ilgili tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Maçın kronolojisi: 28. ve 83. dakikalardaki sarsıcı goller

Karşılaşma, ev sahibinin aktif atakları ve savunmamızı test etmesiyle başladı:

İlk yarı ve ilk gol: Maçın ilk dakikalarından itibaren baskı kuran Çin U23 temsilcileri, 28. dakikada skoru açmayı başardı;

Özbekistan'ın karşı atakları: Golden sonra temsilcilerimiz topun kontrolünü ele alarak rakip ceza sahası çevresinde tehlikeli pozisyonlar yaratmaya çalıştı, ancak son paslardaki isabet eksikliği hissedildi;

İkinci yarıdaki son darbe: İkinci yarının sonunda, temsilcilerimiz dengeyi kurmak için yüklendiği bir anda, ev sahibi ekip 83. dakikada bir kontra atağı golle sonuçlandırarak 2-0'lık nihai skoru belirledi.

Futbol analistleri, "Hazırlık maçları, hataları görmek ve eksiklikler üzerinde çalışmak için en iyi ortamdır. Bu tür maçlardaki mağlubiyetler, sonraki resmi karşılaşmalar için gerekli dersleri barındırır" değerlendirmesinde bulunuyor.

Sahaya çıkan kadrolar: Teknik direktörler kime güvendi?

Bu karşılaşmada Özbekistan U23 teknik heyeti, bir dizi yeni oyuncunun potansiyelini test etti:

İlk 11: Muratbayev, Hamidov, Murtazoyev, Rizqulov, Hayrullayev, Saidnurullayev, O‘rinboyev, Fayzullayev, O‘rmonjonov, Karimov, Ibraimov;

Yedek kulübesi: Murkayev, Umarov, Hushvaqtov, Bahromov, Saidov, Jumayev, To‘lqinbekov, Abdu Nazarov, Reimov, Abdurahmonov, Abdullayev, Shodiboyev;

Oyun pratiği: Teknik direktörler maç boyunca yedek kulübesinden birkaç oyuncuyu sahaya sürerek fiziksel ve taktiksel durumlarını gözlemledi.

Sıradaki resmi turnuvalar öncesi önemli bir ders

Maçın sonucu taraftarları biraz üzse de, hazırlık maçının temel amacı tam da böyle zorlu rakiplere karşı zayıf yönleri tespit etmektir. Deplasmanda oynanan maçta Çin takımının fiziksel hazırlığı ve kontra ataklardaki hızı, temsilcilerimiz için ciddi bir uyarı oldu. Kadroyu şekillendirme, hücumları bitirmedeki soğukkanlılığı artırma ve savunma hattındaki uyumu güçlendirme konusunda teknik heyetin önünde hala yapacak çok iş olduğu görüldü. En önemlisi, bu maçtan doğru derslerin çıkarılması ve kıta çapındaki kritik maçlara takımın mükemmel bir hazırlıkla ulaşmasıdır.

Sizce Özbekistan U23 milli takımının Çin karşısında mağlup olmasının temel sebebi neydi; kadro rotasyonu mu yoksa rakibin beklenmedik baskısı mı? Resmi müsabakalara kadar teknik heyetin öncelikle hangi hatları güçlendirmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin ve Özbek futbolu tutkunlarıyla bu önemli maç analizini paylaşın!