Geksogen mühendisleri hamster kullanarak akıllı saat şarj etti

Modern teknoloji dünyasında sık sık tuhaf ve sıra dışı deneylere şahit oluyoruz. ixbt.com'un haberine göre, bir grup isimsiz meraklı, mobil cihazların şarj kapasitesini canlıların fiziksel gücüyle kıyaslamaya karar verdi. Deney kapsamında beş hamsterdan oluşan "canlı jeneratör" düzeneği kurarak bunu bir Honor Watch 6 akıllı saatine bağladılar. Bu tuhaf deneyin temel amacı, modern akıllı telefonların ters şarj imkanını sadece rakamlarla değil, görsel olarak "beygir gücü" analojisi üzerinden göstermekti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Deneyi gerçekleştirmek için 30 santimetre çapında beş adet koşu tekerleği bir araya getirildi. Her tekerlek, kayışlı bir aktarma sistemiyle jeneratör görevi gören bir motor-redüktöre bağlandı. Mühendisler, sistemin akım yönünü düzeltmek için özel doğrultucu diyotlar ve titreşimleri dengelemek için bir süperkondansatör ile donatıldığını açıkladı. Ardından bir DC-DC dönüştürücü, voltajı 5 volt seviyesinde sabitleyerek USB portu üzerinden saatin şarj edilmesini sağladı.

Deney süreci ve teknik zorluklar

Projenin koordinatörü mühendis Dmitriy Sulatskov, hamsterların düzenli hareket etmediğini; hızlandıklarını, yavaşladıklarını veya tamamen durduklarını belirtti. Beş tekerleğin birbirinden bağımsız dönmesi nedeniyle girişteki voltaj sürekli değişiyordu. Buna rağmen mühendisler akımı dengeleyerek elektrik enerjisi depolamayı başardılar.

Deney 10 dakika sürdü. Sonuç olarak, tamamen şarjı bitmiş karşılaştırma nesnesi olan Honor Turbo akıllı telefonun kablolu ters şarj fonksiyonuna bağlı saat %15 şarj olurken, hamsterların hareketiyle çalışan jeneratöre bağlı ikinci saat sadece %1 şarj seviyesini gösterdi.

Sonuçlar ve değerlendirmeler

Elde edilen rakamlara göre hesaplama yapıldığında, beş hamsterın saati akıllı telefona kıyasla önemli ölçüde daha yavaş şarj ettiği görülüyor. Deneyin yazarları, ortalama bir hamsterın akıllı telefona göre yaklaşık 75 kat daha yavaş çalıştığını kaydetti. Ayrıca tek bir kemirgenin ortalama gücünü yaklaşık 0,02 watt olarak tahmin ettiler.

Canlıların güvenliği konusunun birçok kişiyi ilgilendirmesi doğaldır. Gelen bilgilere göre, deney sırasında hiçbir canlı zarar görmemiş ve hamsterlar tüm hareketleri kendi istekleriyle gerçekleştirmiştir. Bu ilginç deney, mühendislik yaratıcılığını ve teknolojileri kıyaslamada ne kadar sıra dışı yaklaşımların mümkün olduğunu bir kez daha kanıtladı.