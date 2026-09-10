Apple A20 Pro çipi performansıyla tüm rakiplerini geride bıraktı

Apple tarafından tanıtılan yeni nesil iPhone 18 Pro akıllı telefonlarda kullanılan A20 Pro işlemcisi, ilk testlerde eşi benzeri görülmemiş sonuçlar kaydetti. ixbt.com verilerine göre, bu mobil platform tek çekirdekli performans açısından piyasadaki tüm mevcut işlemcileri, yeni M6 bilgisayar çipi de dahil olmak üzere geride bırakarak mutlak lider oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Geekbench 6 benchmark testlerinde yeni SoC, tek çekirdekli modda 4725 puan, çok çekirdekli modda ise 12 575 puan almayı başardı. Bu veriler, çekirdek sayısı değişmemesine rağmen önceki A19 Pro çipine kıyasla yaklaşık yüzde 25'lik bir artışa işaret ediyor. Bu durum, şirket mühendislerinin enerji verimliliğini korurken işlem gücünü önemli ölçüde artırmayı başardığını gösteriyor.

Mobil işlemcinin bilgisayar çipleriyle rekabeti

Uzmanlar, A20 Pro çipinin tek çekirdekli performansının sadece diğer akıllı telefon işlemcileriyle değil, aynı zamanda kişisel bilgisayarlar için tasarlanmış en gelişmiş çözümlerle de rahatlıkla rekabet edebileceğini belirtiyor. Özellikle bu gösterge açısından yeni mobil platform, Apple'ın kendi yeni M6 bilgisayar çipinden bile biraz daha üstün performans sergiliyor.

Geleneksel x86 mimarili işlemciler ise bu konuda tamamen geride kalmış durumda. Mobil cihazlar için tasarlanmış kompakt bir işlemcinin bu kadar yüksek sonuçlar göstermesi, teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor.

Çok çekirdekli moddaki yetenekler

Çok çekirdekli görevlerin yerine getirilmesinde de A20 Pro kendini üst düzeyde gösterdi. Bu moddaki sonuçlar, Apple'ın önceki nesil M3 ve M4 bilgisayar çiplerinin kapasitesi seviyesinde değerlendiriliyor.

Sıradan masaüstü bilgisayar işlemcileriyle karşılaştırıldığında, akıllı telefon çipi bu alanda popüler Ryzen 5 7500F modeli ile aynı seviyeyi gösteriyor. Böylesine yüksek bir işlem gücünün, sadece birkaç Watt güç sınırı olan bir akıllı telefon kasasında sergilenmesi ise ayrıca dikkat çekicidir.