Apple A20 Pro çipi performansıyla tüm rakiplerini geride bıraktı

·3·Teknoloji
Apple A20 Pro çipi performansıyla tüm rakiplerini geride bıraktı

Apple tarafından tanıtılan yeni nesil iPhone 18 Pro akıllı telefonlarda kullanılan A20 Pro işlemcisi, ilk testlerde eşi benzeri görülmemiş sonuçlar kaydetti. ixbt.com verilerine göre, bu mobil platform tek çekirdekli performans açısından piyasadaki tüm mevcut işlemcileri, yeni M6 bilgisayar çipi de dahil olmak üzere geride bırakarak mutlak lider oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Geekbench 6 benchmark testlerinde yeni SoC, tek çekirdekli modda 4725 puan, çok çekirdekli modda ise 12 575 puan almayı başardı. Bu veriler, çekirdek sayısı değişmemesine rağmen önceki A19 Pro çipine kıyasla yaklaşık yüzde 25'lik bir artışa işaret ediyor. Bu durum, şirket mühendislerinin enerji verimliliğini korurken işlem gücünü önemli ölçüde artırmayı başardığını gösteriyor.

Mobil işlemcinin bilgisayar çipleriyle rekabeti

Uzmanlar, A20 Pro çipinin tek çekirdekli performansının sadece diğer akıllı telefon işlemcileriyle değil, aynı zamanda kişisel bilgisayarlar için tasarlanmış en gelişmiş çözümlerle de rahatlıkla rekabet edebileceğini belirtiyor. Özellikle bu gösterge açısından yeni mobil platform, Apple'ın kendi yeni M6 bilgisayar çipinden bile biraz daha üstün performans sergiliyor.

Geleneksel x86 mimarili işlemciler ise bu konuda tamamen geride kalmış durumda. Mobil cihazlar için tasarlanmış kompakt bir işlemcinin bu kadar yüksek sonuçlar göstermesi, teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor.

Çok çekirdekli moddaki yetenekler

Çok çekirdekli görevlerin yerine getirilmesinde de A20 Pro kendini üst düzeyde gösterdi. Bu moddaki sonuçlar, Apple'ın önceki nesil M3 ve M4 bilgisayar çiplerinin kapasitesi seviyesinde değerlendiriliyor.

Sıradan masaüstü bilgisayar işlemcileriyle karşılaştırıldığında, akıllı telefon çipi bu alanda popüler Ryzen 5 7500F modeli ile aynı seviyeyi gösteriyor. Böylesine yüksek bir işlem gücünün, sadece birkaç Watt güç sınırı olan bir akıllı telefon kasasında sergilenmesi ise ayrıca dikkat çekicidir.

AppleA20 ProiPhone 18 ProİşlemciTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

iPhone 18 Pro akıllı telefonu şarj hızında yeni bir seviyeye ulaştıiPhone 18 Pro akıllı telefonu şarj hızında yeni bir seviyeye ulaştıBugün, 17:56Framework modüler dizüstü bilgisayarların fiyatlarını düşürdüFramework modüler dizüstü bilgisayarların fiyatlarını düşürdüBugün, 17:27Yapay zeka insan kontrolünden çıktı: Bilim insanları alarm veriyorYapay zeka insan kontrolünden çıktı: Bilim insanları alarm veriyorBugün, 16:23Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo tanıtıldıApple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo tanıtıldıBugün, 15:50Unihertz Titan 2 Elite satışa sunulduUnihertz Titan 2 Elite satışa sunulduBugün, 15:27ABD 2035 yılına kadar yılda 10 bin uzay roketi fırlatmayı hedefliyorABD 2035 yılına kadar yılda 10 bin uzay roketi fırlatmayı hedefliyorBugün, 14:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü