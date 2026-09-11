Britanya siyasi çevrelerinde beklenmedik ve şaşırtıcı bir jeopolitik çatışma patlak verdi. Birleşik Krallık parlamentosu milletvekilleri, dünya genelinde ve Batı'da milyonlarca çocuğun severek izlediği popüler animasyon dizisi «Maşa ile Koca Ayı»nın ülke genelinde, özellikle Netflix ve ITVX platformlarında derhal yasaklanmasını talep etti. Bir tarafta, küçük kahramanın askeri şapkalarının ardında Kremlin propagandasını ve Rus askeri makinesinin finansman izlerini gören 50'den fazla İngiliz parlamenter yer alıyor. Diğer tarafta ise bu iddiaları asılsız iftiralar olarak nitelendiren, projenin devletten hiç para almamış tamamen özel bir medya işletmesi olduğunu vurgulayan animatörler ve yapımcılar bulunuyor. Hükümet yetkililerinin konuyu şahsen inceleme sözü verdiği bir dönemde, kültür savaşının sınırları çocuk odalarına kadar ulaştı.

Birinci taraf: İngiliz milletvekilleri ve «yumuşak güç» suçlaması

Londra'da 50 milletvekili bir araya gelerek bakanlara resmi bir mektup gönderdi ve kültürel ihracata karşı sert bir duruş sergiledi:

Netflix anlaşmasına karşı tepki: ABD merkezli Netflix şirketinin «Maşa ile Koca Ayı» çizgi filminin iki sezonunun daha yayın haklarını satın alması, İngiliz siyasetçilerin büyük tepkisine yol açtı;

Sovyet askeri sembollerini aklama iddiası: «The Guardian» gazetesinin haberine göre milletvekilleri, Maşa'nın tankçı şapkası ve Sovyet dönemi askeri kıyafetleri giydiği sahnelerin yanı sıra, tarihsel olarak NKVD ile ilişkilendirilen Sovyet sınır muhafızı şapkasının gösterilmesini, Sovyet askeri sembollerinin normalleştirilmesi olarak nitelendiriyor;

Askeri makinenin finansmanı: Liberal Demokrat Parti temsilcisi Tom Gordon liderliğindeki grup, çizgi filmden elde edilen gelirlerin dolaylı yoldan Rusya'nın askeri harcamalarını karşıladığını ve Ukrayna'nın bu konuda zaten yaptırım uyguladığını öne sürüyor;

Hükümetin onayı: Hükümet yetkilileri bu girişimi memnuniyetle karşılayarak, konuyu bakanlar kurulu düzeyinde şahsen takip edeceklerini ve ilgili kurumlarla birlikte önlem alacaklarını vaat etti.

«Maşa ile Koca Ayı» gibi kültürel ihracat ürünleri, Rusya'nın askeri operasyonlarını doğrudan finanse etmeye hizmet ediyor. Buna karşı kapsamlı önlemler almamız şart», dedi İngiliz parlamentosu üyeleri.

İkinci taraf: Çizgi film yapımcılarının sert reddi

Çizgi dizinin yaratım ve dağıtımından sorumlu «Animaccord» şirketi, siyasetçilerin iddialarını kesin bir dille reddetti:

Devletten bağımsız özel işletme: Şirket kurucuları, bu markanın tamamen bağımsız bir özel girişim ürünü olduğunu ve tarihinde devlet bütçesinden tek bir kuruş bile finansal destek almadığını resmen açıkladı;

Propaganda suçlamalarının reddi: Yaratıcı ekip, basit bir çocuk masalına ve çizgi filme siyasi bir anlam yüklemeyi sağduyuya aykırı bir davranış olarak değerlendirdi;

İtibarsızlaştırmaya karşı açıklama: Şirket sözcüsü Melanie Bonvicino, bu tür iddiaların çizgi filmin dünya çapındaki itibarına kasten zarar vermeyi amaçladığını belirtti.

«Müvekkilim, 'Maşa ile Koca Ayı'nın herhangi bir propaganda ile bağlantılı olduğu yönündeki yalan ve itibarsızlaştırıcı varsayımları kesinlikle reddediyor», dedi Animaccord sözcüsü Melanie Bonvicino.

Terazinin kefeleri: Siyasi saldırı mı yoksa gerçek bir kültürel tehdit mi?

Çocuk çizgi filmi etrafında alevlenen tartışma, Batı siyaseti ve küresel medya alanındaki sınırların ne kadar keskinleştiğini gösteriyor:

Değerlendirme kriterleri İngiliz milletvekillerinin pozisyonu Animaccord ve yaratıcıların savunması Çizgi filmin özü «Sevimli maske altındaki Kremlin propagandası» Siyasetten uzak, saf aile ve çocuk içeriği Finansal akışlar Çizgi film gelirleri savaşı finanse ediyor Devlet finansmanı olmayan özel işletme Görsel imgeler Sovyet şapkaları üzerinden askerileşmenin normalleştirilmesi Masal kahramanlarının zararsız maceraları ve oyunları Önerilen önlem Netflix ve ITVX platformlarından tamamen kaldırılması İzleyici tercihine saygı ve sanatı siyasetten ayırmak

Terazinin bir kefesinde her kültürel ürünü jeopolitik bir silah olarak gören ve yasaklama yoluyla baskı kurmaya çalışan siyasi yapılar varken, diğer kefesinde yıllardır yaratılan ve siyasetten uzak olan yaratıcı projeleri serbest piyasada savunan yazarlar duruyor.

Sizce 'Maşa ile Koca Ayı'nın Britanya'da yasaklanması talebi mantıklı bir güvenlik önlemi mi, yoksa siyasi çekişmeleri çocuk sanatına taşımanın bariz bir örneği mi? Çocuklar için yapılmış basit bir masal gerçekten de büyük devletlerin siyasetini etkileyebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve popüler kültür ile siyaset çatışması analizini arkadaşlarınızla paylaşın!