Mısır'da daha önce bilinmeyen bir Rus silahı sergilendi.

Fotoğraf: Vladimir PEKREST

Mısır'da düzenlenen «El Alamein International Airshow 2026» uluslararası havacılık fuarı, sadece Orta Doğu'yu değil, okyanus ötesindeki askeri analistleri de şoke etti. Bir tarafta, Rus savunma sanayisinin son yıllarda büyük bir gizlilik içinde geliştirdiği, savaş alanında Batı hava savunma sistemlerini devre dışı bırakmayı amaçlayan yeni nesil yüksek hassasiyetli havacılık mühimmatları yer alıyor. Diğer tarafta ise fuardaki sergiyi titizlikle inceleyen ve bilinmeyen dördüncü mühimmat karşısında şaşkına dönen ABD askeri istihbaratı ve önde gelen düşünce kuruluşları bulunuyor. ABD'nin askeri yayınları arasında büyük bir nüfuza sahip olan TWZ (The War Zone) portalı, Mısır'da sergilenen bu gizemli silahla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi.

Peki, Pentagon uzmanlarının dikkatini çeken ana füzeler hangileri, gizemli silahın görünümü neden Amerikalıları düşündürdü ve bu, Rus saldırı dronlarında yeni bir devrimin habercisi mi?

Birinci taraf: Rusya'nın fuardaki yeni cephaneliği ve gizli numunesi

Mısır'daki uluslararası havacılık fuarında Rus havacılık teknolojisi ve buna yönelik silahlar özellikle öne çıktı:

«Monoxrom» ve «Kover» gösterimi: Sergi standında uzmanların dikkatini çeken ilk teknik ekipmanlar, yüksek hassasiyetli güdümlü S-71M «Monoxrom» ve S-71K «Kover» havacılık mühimmatları oldu;

«Banderol» sistemi: Ayrıca sergide modern hedeflere hassas vuruş yapabilen S8000 «Banderol» kompleksi de yer aldı;

Tanımlanamayan gizemli dördüncü silah: Ancak en büyük yankıyı, bu üç ünlü modelin yanında duran, henüz hiçbir yerde ismi açıklanmayan, tamamen yeni dördüncü mühimmat numunesi yarattı;

Yapısal özellikler: Analistler, bu bilinmeyen silahın kısa ve kalın bir gövdeye, haç şeklinde kuyruk kanatlarına ve burun kısmında optik hedefleme sensörüne sahip olduğunu belirtiyor;

Dronlar için yeni bir çağ: Mühimmatın kompakt boyutları, özellikle ağır saldırı tipi yeni nesil dronlar («Ohotnik» veya yeni tip İHA'lar) için geliştirildiğini gösteriyor.

İkinci taraf: ABD'li uzmanların endişesi ve TWZ portalının değerlendirmesi

Amerikalı askeri analistler, Rusya'nın bu sergisini basit bir pazarlama hamlesi değil, ciddi bir askeri sinyal olarak görüyor:

Pentagon'un odaklandığı stant: TWZ analistleri, fuardaki diğer ülkelerin teknolojilerini bir kenara bırakarak, özellikle Rusya'nın bu silah serisine odaklandı;

Kafa karıştıran istihbarat: ABD'li uzmanlar, bu bilinmeyen silahın menzilinin ve gizlenme özelliklerinin ne olduğunu belirlemek için kafa yoruyor;

Rus saldırı sisteminde yeni vektör: Batılı analistlerin vardığı sonuca göre bu sadece bir mühimmat değil, Rus hava kuvvetlerinin ve saldırı tipi insansız hava araçlarının prensipte yeni bir gelişim aşamasına geçtiğinin kanıtıdır.

«Gördüğümüz bu bilinmeyen numune, Rus havacılığının saldırı taktiklerinde tamamen yeni bir teknolojik vektörün ortaya çıktığını ve dron entegrasyonunun beklenenden çok daha hızlı ilerlediğini gösteriyor», — diyor ABD'li askeri çevrelerden uzmanlar.

Terazinin kefesi: Savunma dengesi kimin lehine değişiyor?

Mısır'daki fuarın ardından başlayan uzman tartışmaları, iki askeri ekolün teknolojiler konusundaki rekabetini gözler önüne seriyor:

Değerlendirme kriteri Rusya'nın fuardaki konumu ABD ve NATO uzmanlarının gözlemi Silah türü S-71M, S-71K, S8000 ve bilinmeyen 4. numune Havacılık ve dronlar için tasarlanmış yeni saldırı cephaneliği Teknolojik görünüm Kısa gövde, haç şeklinde kanatlar, optik güdüm Hava savunmasını kolayca aşan düşük irtifa yeni başlık Taktik amaç Hedefi hassas vurmak ve ucuz dronları pahalı mühimmatlarla donatmak Savaş alanında Batı sistemlerine karşı üstünlük sağlama riski Gelecek sonucu Endüstriyel seri üretime hazır olduğunu gösterdi ABD hava savunma stratejisinin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği

Terazinin bir kefesinde, askeri sanayisinin sürpriz yeniliklerini uluslararası arenada cesurca sergileyen ve dron silahlarını minyatürleştiren Moskova dururken, diğer kefesinde bu gizemli silahın gerçek muharebe yeteneklerini önceden tahmin edemeyip acil analize girişen Washington duruyor.

Sizce Mısır'daki havacılık fuarında sergilenen bu gizemli yeni silah, Rusya'nın dron savaşlarındaki üstünlüğünü daha da artıracak mı, yoksa ABD ve Batı savunma sanayisi buna karşı yeni nesil savunma sistemlerini hızla bulabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve en son askeri teknolojiler ile jeopolitik rekabet analizlerini arkadaşlarınızla ve sektör meraklılarıyla paylaşın!