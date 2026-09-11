Rusya'da küf ve kemirgenlerden kurtulmak isteyen iki kadın hayatını kaybetti

·10·Dünya
Rusya'da küf ve kemirgenlerden kurtulmak isteyen iki kadın hayatını kaybetti

Rusya'nın Altay bölgesindeki Mihaylovskoye köyünde, küf ve kemirgenlerle mücadele eden iki emekli kadın hayatını kaybetti. Kadınlar, patatesleri toplamak ve mahzeni küf ve kemirgenlerden temizlemek amacıyla mahzene girmişlerdi. Bu konuda Zakon.kz haber verdi.

Trajedi 6 Eylül akşamı meydana geldi. Kadınlar, mahzeni küf ve kemirgenlerden arındırmak için bir kova içinde kağıt yakmaya başladılar. Bir süre sonra her ikisinin de durumu kötüleşti ve kendi başlarına mahzenden çıkamadılar.

Emeklilerden biri bir tanıdığını arayarak yardım istemeyi başardı. Adam garajın önüne geldiğinde kadınları bilinçsiz halde buldu. Ancak onları tek başına yukarı çıkarmaya gücü yetmedi.

Bunun üzerine olay yerine kurtarma ekipleri ve acil tıbbi yardım ekibi çağrıldı. «112» Telegram kanalının bildirdiğine göre, kadınlardan biri sağlık ekipleri gelmeden önce hayatını kaybetti. Doktorlar ikinci kadını hayata döndürmeye çalıştı ancak onun da hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

Şu anda trajedinin tüm detayları araştırılıyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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