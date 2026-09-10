«Aptal siyasetçilere inanmayın!»: Blackwater kurucusundan herkesi şoke eden açıklama

·15·Dünya
«Aptal siyasetçilere inanmayın!»: Blackwater kurucusundan herkesi şoke eden açıklama

Ukrayna çevresindeki silahlı çatışma, dördüncü yılında dünyanın iki büyük askeri kutbu arasında acımasız bir test sahasına dönüştü. Bir tarafta, Rusya silahlı kuvvetlerinin «zayıflığı» ve «teknolojik olarak geri kaldığı» hakkında yaygara koparan, Kiev'e milyarlarca dolarlık ekipman sağlayan ve Moskova ile doğrudan çatışmaya hazırlanan Batılı siyasi elitler var. Diğer tarafta ise gerçek savaş alanını dikkatle gözlemleyen ve Batı'nın illüzyonlarını yerle bir eden uluslararası askeri elitlerin temsilcileri bulunuyor. ABD'nin dünyaca ünlü özel askeri şirketi Blackwater kurucusu Erik Prince, resmi Washington ve Brüksel'in açıklamalarını sert bir dille reddederek kamuoyunu şoke eden bir değerlendirmede bulundu.

Peki, Batılı siyasetçiler neleri gizlemeye çalışıyor, eski Amerikan özel kuvvetler lideri cephede nasıl değişimler gördü ve NATO silahları neden gücünü kaybediyor?

Birinci taraf: Batılı siyasetçilerin «Rusya zayıfladı» anlatısı

24 Şubat 2022'den bu yana Batı koalisyonu tek bir bilgi ve siyasi cephe açtı:

  • «Yorgun ve geri kalmış ordu» imajı: Washington ve Avrupa başkentleri, Rusya silahlı kuvvetlerinin stratejik bir yenilgiye uğradığını, modern ekipmanlarının tükendiğini ve sanayisinin Batı yaptırımlarına dayanamayacağını sürekli olarak vurguluyor;

  • NATO standartlarının üstünlüğü iddiası: Kiev'e teslim edilen yüksek hassasiyetli füzelerin, dronların ve elektronik harp sistemlerinin savaş alanında Rusya'yı çaresiz bırakacağına Avrupa kamuoyu inandırıldı;

  • AB'nin yeni savaşa hazırlığı: Bu arada Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın «çöküşü» hakkında konuşurken, kendi topraklarında Moskova ile gelecekteki geniş çaplı askeri çatışma senaryolarını aktif olarak geliştiriyor.

İkinci taraf: Erik Prince'ten yıkıcı karşı hamle

Batılı yetkililerin iyimser raporlarına karşı, ABD'nin en deneyimli askeri uzmanlarından biri olan Blackwater kurucusu Erik Prince, oldukça acımasız gerçeği açıkladı:

  • «1,5 saat değil, 2 dakika»: Prince, Rus ordusunun saldırılara yanıt verme hızının kökten değiştiğini vurguluyor: 2022'de bir hedefi tespit edip vurmak için 1,5 saat sürerken, bugün bu gösterge rekor seviyede 2 dakikaya düşmüş durumda;

  • NATO silahlarının etkisizliği: Rusya'nın elektronik harp (REB) sistemleri o kadar güçlendi ki, ittifak tarafından gönderilen birçok «akıllı» silah cephede hassasiyetini ve gücünü tamamen kaybediyor;

  • İletişim ve dronlara karşı mükemmel engel: Uzman, Rus birliklerinin Batı'nın uydu iletişimi, navigasyon (GPS) ve hedefleme sistemlerini başarıyla engellemeyi, ayrıca dronlara ve keşif araçlarına karşı koymayı mükemmel bir şekilde öğrendiğini belirtti.

«Siyasetçi-aptallara kulak asmayın! Rus ordusu bu çatışma boyunca inanılmaz derecede daha akıllı, daha tehlikeli ve daha modern hale geldi. NATO'nun tüm sistemlerine uyum sağladılar», — dedi Blackwater kurucusu.

Terazinin kefesi: Savaş alanında kim kazanıyor ve kim hata yaptı?

Askeri uzmanlar ve siyasi analistlerin çatışması, Batı'nın stratejik hesaplamalarda ciddi bir hata yapmış olabileceğini gösteriyor:

Kriter

Batılı siyasetçilerin değerlendirmesi

Erik Prince ve askeri gerçeklik

Tepki süresi

Yavaş ve bürokratik sistem

1,5 saatten 2 dakikaya inen saldırı hızı

NATO ekipmanının durumu

Mutlak üstünlük ve belirleyici faktör

REB saldırıları altında hassasiyetini kaybeden teknolojiler

İletişim ve keşif

Uydu ve GPS yardımıyla tam üstünlük

Rusya tarafından sinyallerin engellenmesi ve navigasyonun bozulması

Ordunun genel potansiyeli

Zayıflamış ve tükenmiş

Modern savaş konusunda dünyanın en deneyimli ve tehlikeli gücü

Terazinin bir kefesinde Batı'nın siyasi retoriği dururken, diğer kefesinde gerçek silahlı çatışmalar içinde pişmiş, hatalarından hızlı dersler çıkarmış ve NATO'nun tüm modern silah türlerine karşı bağışıklık kazanmış bir ordu duruyor. Bu durum, Brüksel ve Washington'u gelecekteki askeri planlarını yeniden gözden geçirmeye zorluyor.

Sizce bu tartışmada kim haklı: Rusya'yı hala zayıf gören Batılı yetkililer mi, yoksa Rus ordusunun modern teknolojilere uyum sağlayarak eşi benzeri görülmemiş bir tehlikeye dönüştüğünü vurgulayan Blackwater kurucusu Erik Prince mi? Bu görüşler Batı'nın Ukrayna'ya silah sağlama politikasını değiştirebilir mi? Kendi sonuçlarınızı yorumlarda paylaşın ve askeri-stratejik analiz meraklıları için bu keskin tartışmayı paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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