Andijon, 90+1'de Qo‘qon-1912'yi mağlup etti: Stadyumu sarsan goller!

Özbekistan Süper Ligi21. haftasında taraftarların uzun süredir beklediği, kıran kırana geçen Vadi Derbisi oynandı. Kendi sahasında ezeli rakiplerinden biri olan Qo‘qon-1912'yi ağırlayan Andijon, maçın sonunda büyük bir irade göstererek 2-1'lik skorla muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Konuk ekip maçın başında öne geçip uzun süre üstünlüğünü korusa da, "Kartallar" 76. dakikada dengeyi sağladı, uzatma dakikalarında ise galibiyeti kopardı. Bu galibiyet Andijon ekibine puan tablosunda önemli bir avantaj sağlarken, Qo‘qon ekibinin alt sıralardaki tehlikeli durumunu daha da ağırlaştırdı.

Peki, yabancı oyuncuların hangi hamleleri maçın kaderini değiştirdi, teknik direktör değişiklikleri nasıl bir sonuç verdi ve takımların puan durumundaki vaziyeti nasıl şekillendi? Makalenin sonunda derbinin en kritik anlarını ve takımların gelecek fırsatlarını tüm detaylarıyla sizlerle paylaşıyoruz.

Derbi kronolojisi: 18. dakikadaki şut ve son nefeste gelen geri dönüş

Bobur Arena'da yaşanan dramatik karşılaşma, her iki tarafın taraftarlarının da sinirlerini zorladı:

Nimeli'nin hızlı golü: Karşılaşma konuk ekibin aktif ataklarıyla başladı ve 18. dakikada Qo‘qon-1912 forveti Silvanus Nimeli skoru açarak takımını öne geçirdi;

Ev sahibinin uzun süren baskısı: Yenilen golden sonra Andijon tüm hatlarıyla yüklendi, ancak Qo‘qon ekibinin disiplinli savunması nedeniyle uzun süre beraberlik golünü bulamadı;

Turdimurodov'dan önemli cevap: Maçın 76. dakikasında aralıksız süren baskı sonuç verdi; Rustam Turdimurodov rakip kaleyi havalandırarak skoru 1-1'e getirdi;

90+1. dakikadaki galibiyet golü: Hakemin eklediği uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren Imeda Ashortia, Andijon'un ikinci ve galibiyeti getiren golünü atarak tüm stadyumu sevince boğdu.

Futbol yorumcuları, "Bu sadece üç puan değil, son saniyeye kadar savaşan bir takımın gerçek iradesi ve taraftarına olan sadakatidir" değerlendirmesinde bulundu.

Kadro ve teknik direktör hamleleri: Galibiyeti getiren yedek kulübesi

Her iki takımın teknik heyeti de maç boyunca taktiksel değişikliklere başvurdu:

Andijon kadrosu: Adhamov, Abdumajidov, Holdorxonov (Abdumannopov, 59), Komilov (Sulaymonov, 73), Chalasan, Turg‘unboyev (Ashortia, 59), Temirov, Ismonaliyev, Toirov, Boake, Turdimurodov;

Qo‘qon-1912 kadrosu: Davronov, Yoqubov, Salimov, Sidiqov, Gvazava, Nimeli, Yo‘ldoshev, Akramov, Malikjonov, Gulyamov, Xasanov (Xusanov, 66);

Ashortia'nın "joker" rolü: 59. dakikada Turg‘unboyev'in yerine oyuna giren yabancı oyuncu Imeda Ashortia, oyuna yeni bir tempo getirdi ve son dakikada rakip kaleyi isabetli bir vuruşla bularak galibiyetin kahramanı oldu;

Sarı kartlar: Çekişmeli geçen mücadelede Andijon'dan Holdorxonov (45. dakika) ve Toirov sarı kart gördü.

Puan durumundaki vaziyet: Kim yükseldi, kim tehlikede?

Duygu yüklü bu karşılaşma, takımların puan durumundaki yerini şu şekilde etkiledi:

Andijon'un konumu: Önemli galibiyetin ardından Andijon puanını 30'a çıkardı ve puan tablosunun 8. sırasında yerini sağlamlaştırdı;

Qo‘qon-1912 tehlikeli bölgede: Son saniyelerdeki mağlubiyet nedeniyle Qo‘qon ekibi 20 puanla 13. sırada kaldı ve Süper Lig'deki yerini korumak için mücadelesini daha da artırması gerekiyor.

Vadi futbolunun şiddeti ve gelecek mücadeleler

Bobur Arena'da gerçekleşen bu maç, Özbek futbolunda Vadi derbilerinin her zaman kendine has bir güce ve dramaturjiye sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. 76. dakikaya kadar geride olan Andijon'un kendinde güç bulup son atakta galibiyeti çekip alması, kulübün sağlam karakterinin bir göstergesidir. Aksine, neredeyse tüm maç boyunca önde götürdüğü skoru son dakikalarda koruyamayan Qo‘qon-1912'nin konsantrasyon kaybı, savunmasındaki ciddi sorunları ortaya çıkardı. Süper Lig'in son haftaları yaklaştıkça her puan altın değerinde olacak ve bu tür galibiyetler takımların sezon kaderini belirleyen temel faktörler olarak hizmet edecektir.

Sizce Andijon'un son dakikalardaki galibiyeti, takımın üst sıralara tırmanması için bir itici güç olabilir mi? Qo‘qon-1912 son dakikalarda dikkatini kaybetmeseydi galibiyeti koruyabilir miydi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve derbi ateşinin hissedildiği bu sıcak maç analizini tüm futbolseverlerle, Andijonlu ve Qo‘qonlu arkadaşlarınızla paylaşın!