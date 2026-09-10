Milyonlarca çiçekten yaratılan dev sanat eserleri birkaç günde yok edildi

·19·Dünya
Milyonlarca çiçekten yaratılan dev sanat eserleri birkaç günde yok edildi

Hollanda'nın Zundert şehrinde dünyanın en büyük çiçek geçit törenlerinden biri olan Corso Zundert düzenlendi. 6 Eylül'de gerçekleşen etkinlikte, şehrin 20 mahallesi tarafından hazırlanan dev çiçek kompozisyonları sokaklardan geçirildi.

Corso Zundert, 2026 yılında 90. yıl dönümünü kutladı. Her yıl eylül ayının ilk pazar günü düzenlenen bu gelenekte mahalleler, aylar süren çalışmalarla dev kompozisyonlar hazırlıyor. Bu yıl da 20 kompozisyonun tamamı sokaklarda sergilendi ve aralarında kazanan belirlendi.

Kompozisyonlar basit çiçek süslemelerinden ibaret değil. İlk olarak çizim ve maket olarak tasarlanıyor, daha sonra metal konstrüksiyon, kağıt ve diğer malzemeler kullanılarak devasa boyutlu eserlere dönüştürülüyor. Son aşamada ise kompozisyonlar dahlia çiçekleriyle süsleniyor.

Bu yıl büyük ödül, «The Sea As a Mirror» («Deniz Bir Ayna Olarak») adlı kompozisyonla katılan Stuivezand mahallesine gitti. İkinci sırayı Laer-Akkermolen, üçüncü sırayı ise Molenstraat mahallesi aldı.

Geçit töreni 6 Eylül günü saat 13:30'da başladı. İzleyiciler dev kompozisyonları sadece geçit töreni sırasında değil, 7 Eylül'de de özel sergi alanında görme fırsatı buldular.

Çiçeklerle süslenmiş çeşitli şekillerdeki dev figürler karnaval gösterisinde.

Ancak bu sanat eserlerinin ömrü oldukça kısa. Etkinlik sona erdikten sonra kompozisyonlar özel makinelerle parçalanıyor ve konteynerlere yükleniyor. Geriye ise sadece videolar, fotoğraflar ve izleyicilerin anıları kalıyor.

Corso Zundert'in en özgün yanı, tüm kompozisyonların gönüllüler tarafından yaratılmasıdır. Zundert çevresinde, sadece bu geçit töreni için yaklaşık 40 hektarlık alanda dahlia çiçekleri yetiştiriliyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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