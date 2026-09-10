Avrupa kendi insanlı uzay aracını geliştireceğini duyurdu

·11·Teknoloji
Avrupa kendi insanlı uzay aracını geliştireceğini duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın kendi bağımsız uzay programını geliştirmesi gerektiğini ve on yıl içinde kendi insanlı uzay aracı sistemine sahip olması gerektiğini belirtti. Bu girişim, Avrupa'nın diğer ülkelerin teknolojilerine olan bağımlılığını sona erdirmeyi ve bölgenin teknolojik egemenliğini sağlamayı amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Genel Direktörü Josef Aschbacher de benzer bir öneride bulunarak, Avrupa'nın kendi uzay endüstrisine yaptığı yatırımları ciddi oranda artırması gerektiğini vurguladı. Aschbacher, Avrupa ülkelerinin gelecekte uzayda «yolcu» mu yoksa «pilot» mu olacaklarına karar vermeleri gerektiğini kaydetti.

Kademeli kalkınma planı

Şu anda Avrupa, kendi astronotlarını yörüngeye bağımsız olarak gönderme imkanına sahip değil ve yabancı taşıma sistemlerine güveniyor. Macron tarafından sunulan plana göre, durumun önümüzdeki on yıl içinde kökten değiştirilmesi hedefleniyor.

Programın ilk aşaması olarak Avrupa'nın Nyx kargo aracının geliştirilmesi planlanıyor. Buna göre, söz konusu aracın iki yıl içinde Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile kenetlenmesi gerekiyor. 2030 yılında ISS'in yörüngeden çıkarılması süreci başlasa bile, bu adım teknolojilerin test edilmesi için önemli bir aşama olarak görülüyor.

Ay görevleri

Ardından, beş yıl içinde Ay yüzeyine Argonaut iniş aracının gönderilmesi öngörülüyor. Ancak bundan sonra Avrupa'nın tam ölçekli insanlı uzay uçuşlarına geçmesi planlanıyor.

On yıl içinde, Fransız Guyanası'ndaki Kourou Uzay Üssü'nden fırlatılacak ve Avrupalı ile yabancı astronotları yörüngeye taşıyacak özel bir aracın hazırlanması gerekiyor. Bu, Avrupa'ya kendi uzay altyapısını bağımsız olarak kullanma imkanı tanıyacak.

Finansal maliyetler ve yatırımlar

Programın hayata geçirilmesi devasa yatırımlar gerektiriyor. Aschbacher, Avrupa'nın bu hedef için on yıl boyunca yıllık yaklaşık 1 milyar avro, yani toplamda 10 milyar avro kaynak ayırması gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda, mevcut yabancı hizmetlere bağımlı kalmak da ucuz değil. ESA başkanının hesaplamalarına göre, önümüzdeki on yıl içinde astronotları uzaya taşıma hizmetlerini satın almak için yaklaşık 5 milyar avro harcanacak. Bu nedenle, kendi sistemini yaratmak gereksiz bir masraf değil, gelecek için stratejik bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

UzayAvrupaESAEmmanuel MacronTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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