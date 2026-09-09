22 yaşındaki Avusturyalı güzellik kraliçesi beklenmedik şekilde hayatını kaybetti

·110·Dünya
22 yaşındaki Avusturyalı güzellik kraliçesi beklenmedik şekilde hayatını kaybetti

Avusturya'da 2024 yılında «Miss Avusturya» unvanını kazanan Lucia Sisic 22 yaşında beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Kısa ömrü boyunca kalp kapağı rahatsızlığı nedeniyle yedi kez kalp ameliyatı geçirmişti.

Viyana doğumlu Lucia, sağlık sorunları hakkında açıkça konuşuyordu. Son ameliyatı 2025 kışında gerçekleşti. Ardından yedinci operasyonunu da geride bıraktığı için mutlu olduğunu ve artık birkaç yıl hastanelerden ve ameliyatlardan uzak kalmayı umduğunu Instagram'da paylaşmıştı.

Lucia 13 yaşındayken bir ameliyat sırasında hayata döndürülmüştü. Daha sonra bu zorlu süreci «ölüm kalım meselesi» olarak tanımlamıştı.

2024 yılındaki bir röportajında, çocukluğunun sağlık sorunları nedeniyle diğerlerinden farklı geçtiğini söylemişti:

«Spor haftaları bensiz geçerdi. Çocukluğum sadece farklıydı ama bu beni güçlü kıldı», demişti Lucia.

İnsanların kendisine acımasını istemiyor, aksine hayatıyla başkalarına cesaret vermek istiyordu.

Lucia 2024 yılında «Miss Avusturya» seçilmiş ve bir sonraki yarışma düzenlenmediği için hala mevcut kazanan unvanını taşıyordu. Vefatından yaklaşık üç hafta önce Bosna-Hersek'teki tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı. Ailesinin kökeni Bosanska Posavina bölgesine dayanıyordu.

Sevenleri ona «aziz melek» diyerek veda etti

Kırmızı elbiseli Miss Avusturya 2024 kazananı, sirkte elinde patlamış mısır paketiyle duruyor.

Lucia'nın vefat haberi yayıldıktan sonra yakınları ve arkadaşları ona ithafen duygusal anılar paylaştı.

Aile dostu Miroslav Piplitsa onu «aziz melek» olarak adlandırarak çok erken yaşta aramızdan ayrıldığını vurguladı. Lucia'nın anısının sevenlerinin kalbinde sonsuza dek yaşayacağını belirterek ailesine sabır diledi.

«Mister Avusturya» Christopher Dengg ise Lucia'yı kardeşi gibi gördüğünü belirterek:

«Büyük bir şok içindeyim. O benim için bir kız kardeş gibiydi. Hepimiz onu çok özleyeceğiz», dedi.

«Miss Avusturya» yarışmasını düzenleyen Mission Austria da merhumeyi «harika bir genç kadın» olarak hatırlayacaklarını ve Lucia'nın her zaman yarışma ailesinin bir parçası olarak kalacağını belirtti.

Avusturya'daki Hırvat kültür topluluğu da ona saygılarını sunarak, Lucia'nın ailesi ve Hırvat toplumu için bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Lucia Sisic'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Cenaze töreniyle ilgili detaylar da henüz paylaşılmadı.

Люсия СисичМисс Австрияавстриясоғлиқйўқотилган ҳаётавстрия маданиятиавстрия спорт
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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