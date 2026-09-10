Ronaldo Al-Nassr'a galibiyeti getirdi ve gizemli bir mesaj paylaştı — kariyerindeki 979. gol!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyonluk yarışı beklenmedik bir hız ve şaşırtıcı sonuçlarla devam ediyor. Ligin yeni haftasında Ange Postecoglou yönetimindeki Al-Nassr, deplasmanda Abha ile karşılaştı ve zorlu mücadeleden 2-1'lik değerli bir galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmada tüm gözler bir kez daha dünya futbolunun efsanesi Cristiano Ronaldoüzerindeydi. 41 yaşındaki Portekizli golcü, rakip fileleri havalandırarak profesyonel kariyerindeki rekor gol sayısını 979'a çıkardı ve insanlık tarihinin 1000 gollük fantastik sınırına bir adım daha yaklaştı. Maçın ardından Portekizli yıldız, sosyal medya hesaplarında kısa ama tüm dünya futbolseverlerini düşündüren felsefi bir mesaj paylaştı.

Peki, Ronaldo neden böyle bir yazı paylaştı, Al-Nassr'ın galibiyeti puan durumunu nasıl değiştirdi ve altı hafta sonunda Suudi Pro Ligi'ndeki üçlü liderlik çekişmesinin detayları neler? Makalenin sonunda, Portekizli yıldızın rekora doğru yürüyüşü ve şampiyonluk için verilen kıyasıya mücadele hakkındaki tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Al-Nassr'ın 2-1'lik galibiyeti ve Ronaldo'dan 979. gol

Abha karşısında yaşanan dramatik karşılaşma şu önemli olaylara sahne oldu:

Postecoglou'nun öğrencilerinden güven veren oyun: Yeni teknik direktör Ange Postecoglou yönetiminde sahaya çıkan Riyad ekibi, rakip baskısına rağmen disiplinli bir oyun sergileyerek maçı 2-1'lik galibiyetle tamamladı;

Ronaldo'nun golü: Takımın ana golcüsü Cristiano Ronaldo bu maçta kritik bir gole imza atarak karşılaşmanın en parlak yıldızı oldu;

979 gollük rekor sınırı: Bu gol, Portekizli futbol yıldızının kulüp ve milli takım formasıyla attığı kariyerindeki 979. resmi gol olarak tarihe geçti; efsanevi 1000 gollük baraja ulaşması için sadece 21 gol kaldı.

"Çok çalışan insan mutlaka meyvesini görür," diyerek maç sonunda sosyal medya hesabında kısa ve derin anlamlı bir paylaşım yaptı 41 yaşındaki futbolcu.

Sosyal medyada yankı: 41 yaşında bile durmayan irade

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Ronaldo, takipçileriyle yeni bir fotoğraf serisi paylaştı:

Gol sevinci karelerde: Cristiano, gol sevincini ve takımın mutluluğunu yansıtan birkaç fotoğrafı tek bir gönderi olarak kamuoyuyla paylaştı;

Yaşa meydan okuma fenomeni: 41 yaşında bile Suudi Pro Ligi'nin en sert maçlarında 90 dakika mücadele edip belirleyici goller atması dünya spor otoritelerini hayrete düşürüyor;

Milyonlarca etkileşim: Paylaşımın ardından kısa sürede milyonlarca beğeni ve "Futbol tarihinin en büyüğüsün", "1000 gollük sınır çok yakın" gibi övgü dolu yorumlar yağdı.

Pro Lig'de eşsiz çekişme: Aynı anda 3 lider!

Suudi Arabistan Ligi'nin 6. haftasından sonra puan durumunda çok keskin ve nadir görülen bir durum ortaya çıktı:

Puanları eşit üç dev: Altı hafta sonunda ligin zirvesini aynı anda üç güçlü kulüp paylaşıyor: Al-Hilal, Al-Nassr ve Al-Qadsiah;

15'er puan: Bu üç takımın her biri 15'er puan toplayarak şampiyonluk yarışında yan yana ilerliyor;

Her puan altın değerinde: Kıyasıya rekabet nedeniyle liderlerin alacağı tek bir beraberlik bile puan durumundaki dengeyi tamamen değiştirebilir.

Efsanenin son görevi ve Suudi futbolunda yeni dönem

Cristiano Ronaldonun 41 yaşında sergilediği bu fenomenal form, sadece Al-Nassr'ı ligin en büyük favorisi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya futbol tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Dünya futbolunda henüz kimsenin resmi maçlarda 1000 gol barajına ulaşmadığı bir dönemde, Portekizli golcü bu hedefe giderek yaklaşıyor. Aynı zamanda Al-Nassr, Al-Hilal ve Al-Qadsiah'ın 15 puanla liderliği paylaşması, Suudi Pro Ligi'nin ne kadar güçlü ve izlenesi bir şampiyonaya dönüştüğünü kanıtlıyor. Bu kadar keskin bir rekabet ortamında Ronaldo'nun golleri, takımına sadece galibiyet değil, tarihi bir şampiyonluk da getirebilir.

Sizce 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca beklenen 1000 resmi gol barajına ulaşabilecek mi? Puanları eşit olan Al-Hilal, Al-Nassr ve Al-Qadsiah arasındaki şampiyonluk yarışını kim kazanır? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya futbol efsanesinin yeni rekor analizini tüm futbolseverlerle ve Ronaldo hayranlarıyla paylaşın!