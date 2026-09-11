Ninkear, IFA 2026 fuarında U9 Pro dizüstü bilgisayarını tanıttı

Berlin'de düzenlenen IFA 2026 fuarında Ninkear markasının yeni amiral gemisi olan 16 inçlik U9 Pro dizüstü bilgisayarı görücüye çıktı. ixbt.com'un haberine göre, bu mobil bilgisayar yazılım geliştirme, içerik üretimi ve yerel AI modellerini kullanan uygulamalarla çalışmak için özel olarak tasarlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın kalbinde Intel Core Ultra 9 185H işlemcisi yer alıyor. Meteor Lake ailesine ait bu çip, 16 çekirdek ve 22 iş parçacığı içeriyor. Bunlar arasında altı performans çekirdeği, sekiz verimlilik çekirdeği ve iki düşük güç tüketen çekirdek bulunurken, işlemcinin maksimum frekansı 5,1 GHz'e ulaşıyor.

Performans ve grafik yetenekleri

Grafik görevlerinden, 2,35 GHz frekans hızına sahip sekiz Xe çekirdekli entegre Intel Arc grafik birimi sorumludur. Ayrıca işlemci, AI görevlerini yerine getirmede önemli bir rol oynayan ve 11 TOPS'a kadar performans sağlayan Intel AI Boost nöral işlem birimini de bünyesinde barındırıyor.

Fuar alanında sergilenen versiyon, 24 GB LPDDR5 RAM ve 1 TB kapasiteli NVMe SSD ile donatılmış durumda. Cihazın 16 inçlik ekranı 2560×1600 piksel çözünürlüğe, 16:10 en-boy oranına ve 120 Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca sRGB renk gamının tamamını kapsadığı belirtiliyor.

Kasa ve bağlantı seçenekleri

Metal kasaya sahip U9 Pro modeli, 360×250×21 mm boyutlarında ve yaklaşık 1,7 kg ağırlığındadır. Cihaz, 79,8 Wh kapasiteli bir batarya ile beslenmekte olup, şarj işlemi için 100 W'lık bir adaptör kullanılmaktadır.

Dizüstü bilgisayarın yan taraflarında şu portlar ve özellikler bulunmaktadır:

İki adet USB-C

Üç adet USB-A (USB 3.0 standardı)

HDMI portu

microSD kart yuvası

3,5 mm ses çıkışı ve Kensington kilit yuvası

Kablosuz bağlantılar için Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 teknolojileri sunulmuştur. Görüntülü görüşmeler için ise 2 MP kamera entegre edilmiş olup, günlük kullanım için yeterli kolaylık sağlamaktadır.