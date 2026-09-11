343 km/s hızla giden sürat teknesi havalanıp defalarca takla attı (video)

ABD'nin Missouri eyaletindeki Ozarks Gölü'nde düzenlenen Lake of the Ozarks Shootout yarışında “Dirty Duck” adlı sürat teknesi ciddi bir kaza geçirdi. Olay, Incidentia tarafından bildirildi.

29 Ağustos'ta gerçekleşen yarışta tekne, bitiş çizgisine yaklaşırken saatte 213 mil, yani yaklaşık 343 km/s hıza ulaştı. Ardından teknenin ön kısmı sudan yükselerek havalandı ve birkaç kez takla atarak tekrar göle çakıldı.

Teknede sürücü Adam Serafin ve gaz kolu operatörü Rusty Williams olmak üzere iki kişi bulunuyordu. Kaza sonucunda Serafin'in bacağı kırılırken, Williams ciddi bir yara almadı. Kurtarma ekipleri olay yerine saniyeler içinde ulaştı.

Daha sonra “Dirty Duck” ekibi, teknenin yüksek hızda hareket ederken yere basma kuvvetinin (downforce) azalması nedeniyle havalandığını açıkladı.

Kazayı gösteren videolar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yüksek hızdaki kazaya rağmen olay ölümle sonuçlanmadı.