Yapay zeka kameralarını yanıltmak için tasarlanmış bir tişört geliştirildi

·5·Dünya
Yapay zeka kameralarını yanıltmak için tasarlanmış bir tişört geliştirildi

Berlinli sanatçı ve dijital sanatçı Simon Weckert, yapay zeka tabanlı nesne algılama sistemlerini yanıltmak için tasarlanan "Digital Camouflage" adlı bir tişört geliştirdi.

Tişört üzerindeki parlak renkler ve özel desenler, bilgisayarlı görü algoritmalarının insan vücudunu tanımlamasını zorlaştırmak için tasarlandı. Tasarım, geleneksel kamuflajdan farklı olarak, insan gözünden ziyade yapay zekanın görüntüyü nasıl analiz ettiğine göre optimize edildi.

Weckert, deseni oluştururken YOLO adlı nesne algılama sisteminde defalarca test etti. Her aşamada desen değiştirilerek sistemin kişiyi "insan" olarak tanımlama güveni düşürüldü. Sonuç olarak, bazı testlerde tişörtü giyen kişi sistem tarafından tespit edilemedi.

Ancak bu tişört, kişiyi tüm yapay zeka kameralarında "görünmez" kıldığı anlamına gelmiyor. Etkililiği, kullanılan algoritmaya ve kamera sistemine bağlıdır.

"Digital Camouflage" projesi, yapay zeka destekli video gözetim teknolojilerinin yaygınlaştığı bir dönemde kişisel gizlilik konusuna dikkat çekmeyi amaçlayan sanatsal bir deney olarak görülüyor.

Tişörtün fiyatı çeşitli kaynaklarda yaklaşık 75–88 dolar civarında belirtiliyor. Weckert daha önce, bir el arabasında 99 akıllı telefonu taşıyarak Google Haritalar'da yapay bir trafik sıkışıklığı yarattığı projesiyle de tanınıyor.

Bir güvenlik kamerasının altında yaya geçidinde yürüyen insanlar.
Digital CamouflageYapay ZekaKamuflajNesne AlgılamaVideo GözetimBerlinSimon Weckert
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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