Orta Doğu'daki gerilim, küresel ekonomiyi ve deniz ticaretini sarsacak en tehlikeli noktaya ulaştı. İran destekli Yemenli «Ensarullah» (Husiler) hareketi, Babülmendep Boğazı'nın tam merkezinde yer alan stratejik Perim (Mayyun) volkanik adasını tamamen kontrolü altına aldı. İngiliz «The Guardian» gazetesinin haberine göre, BM tarafından tanınan Aden hükümeti güçlerinin art arda uğradığı yenilgiler ve stratejik Muha limanının kaybedilmesinin ardından Husiler, dünya nakliye rotalarının ana damarını fiilen ele geçirdi. En endişe verici olanı ise, Suudi Arabistan'ın ABD'den hava saldırısı düzenlemesi yönündeki taleplerine rağmen, Donald Trump Yemen'de askeri bir operasyon başlatma niyetinde değil. Peki, Perim Adası'nın kaybedilmesi neden felaket olarak görülüyor, İran ve Husiler küresel petrol akışını nasıl kontrol ediyor ve artık Yemen'in geçici başkenti Aden şehri de elden gidecek mi?

Dünya ticaretinin yüzde 12'si tehlikede: Perim Adası'nın stratejik önemi

«The Guardian» analizine göre, bu adanın kaybedilmesi küresel lojistiği temelden sarsacak:

Boğazın en dar noktası: Perim Adası, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden Asya'yı Avrupa'ya bağlayan Babülmendep Boğazı'nın en dar kısmını ikiye bölmektedir;

Deniz yollarının mutlak kontrolü: Adanın ele geçirilmesi, Husilere boğazdan geçen her gemiyi, tankeri ve askeri filoyu doğrudan gözlemleme ve hedef alma imkanı tanıyor;

Suudi petrolü için yıkıcı darbe: İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemilere baskı uyguladığı bir dönemde, Suudi Arabistan ham petrol ihracatında Kızıldeniz ve Babülmendep'e hayati derecede bağımlı hale gelmişti;

Küresel malların yüzde 12'si: Dünya genelinde deniz yoluyla taşınan ticari yüklerin yaklaşık yüzde 12'si tam olarak bu boğazdan geçiyor ve buranın kapanması dünya piyasasında fiyatların hızla yükselmesine neden olacaktır.

Aden hükümetinin felaket geri çekilişi ve Aden'in düşme riski

Batı kıyısındaki son dramatik gelişmeler, koalisyon güçlerinin tamamen dağıldığını gösteriyor:

Muha limanı kaybedildi: Perşembe günü stratejik Muha liman şehri Husilerin eline geçti, bu da cephenin tamamen yarılmasına yol açtı;

Hükümet güçlerinin geri çekilmesi: BM destekli Yemen hükümeti birlikleri, yeni yıkıcı saldırılar altında Perim Adası'nı terk etmek zorunda kaldı;

Başkent Aden hedefte: Batılı başkentlerde, Husilerin kontrolünde olmayan bölgelerdeki siyasi çatışmalar ve cephenin hızlı çöküşü nedeniyle, önümüzdeki günlerde resmi hükümetin bulunduğu başkent Aden'in bile Husilerin eline geçebileceğine dair ciddi endişeler başladı.

İran ve Husilerin ortak kıskacı: Trump'ın sessizliği ne anlama geliyor?

Bu durum, Orta Doğu'daki batı karşıtı güçlerin benzeri görülmemiş bir şekilde güçlendiğini gösteriyor:

İki boğaz — tek tuzak: Hürmüz Boğazı'nın İran'ın, Babülmendep'in ise Husilerin kontrolüne geçmesi, Tahran ve müttefiklerine dünya enerji kaynakları tedarikini istedikleri an durdurma kozunu veriyor;

Trump saldırı düzenlemek istemiyor: İngiliz diplomatik kaynaklarının doğruladığına göre, Suudi Arabistan'ın kişisel taleplerine ve yalvarışlarına rağmen, Donald Trump Yemen'deki Husi mevzilerine karşı bombardıman emri vermeyi planlamıyor;

Suudi Arabistan'ın jeopolitik yalnızlığı: Washington'un yeni bir cephe açmama kararı, Riyad'ı karmaşık ve savunmasız bir durumda bırakıyor.

Perim Adası'nın ele geçirilmesi sadece yerel bir zafer değil, aynı zamanda Süveyş Kanalı'ndan geçen tüm ticari gemileri yapay bir abluka altına almak demektir. Bu durum, önümüzdeki haftalarda uluslararası yakıt piyasasında yeni fiyat patlamalarının ve lojistik krizin kaçınılmaz olduğunun habercisidir.

Sizce Donald Trump, Suudi talebini görmezden gelip Husilere karşı saldırı düzenlememeye devam ederse, Babülmendep Boğazı ve Aden şehri tamamen elden gidecek mi? Husilerin ve İran'ın küresel petrol yollarını kontrol altına alması dünya ekonomisine nasıl sonuçlar doğurur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Orta Doğu'daki bu tarihi jeopolitik dönüm noktası analizini tüm analiz meraklılarına ulaştırın!