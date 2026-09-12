Çinli LLM yönlendiricisinden 6 TB veri sızdırıldı ve gizli anahtarlar bulundu

·1·Teknoloji
Çinli LLM yönlendiricisinden 6 TB veri sızdırıldı ve gizli anahtarlar bulundu

Yapay zeka alanındaki güvenlik araştırmacıları bir başka ciddi sorunla daha karşı karşıya. ixbt.com'un haberine göre, Çinli bir LLM yönlendirici oturumlarından elde edilen yaklaşık 6 terabaytlık devasa bir veritabanı açıkta bulundu ve içerisinde büyük teknoloji devleri ile devlet kurumlarına ait gizli erişim anahtarları tespit edildi. Bu durum, yapay zeka aracıları aracılığıyla gerçekleştirilen sorguların ne kadar riskli olabileceğini gözler önüne seriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Modern dijital ekosistemde LLM yönlendiriciler, kullanıcıların veya yapay zeka ajanlarının sorgularını farklı dil modelleri arasında dağıtma görevini üstlenir. Gelen talebi kabul eder, göreve uygun sinir ağını seçer ve veriyi iletirler. Ancak süreç sırasında hizmet, yalnızca metin sorgularını ve yanıtlarını değil, aynı zamanda çeşitli teknik meta verileri ve harici araç çağrılarını da içeren ayrıntılı günlükler (loglar) tutabilir.

Aracı üzerinden gizli verilerin sızması

Araştırmacı Chaofan Shou tarafından yürütülen analizin sonuçlarına göre, temel risk, geliştiricilerin veya otonom yapay zeka ajanlarının modellerin görevleri yerine getirmesi için gerekli olan gizli verileri iletmesiyle ortaya çıkıyor. Sorguların içeriğinde SSH anahtarları, VPN ayarları, bulut API anahtarları, GitLab tokenleri ve gerçek bilgi sistemlerine erişim sağlayan diğer gizli verilerin bulunması artık yaygın bir durum haline geldi.

Verileri dağıtan aracı, bu trafiği yeterince korumadan saklarsa, günlükleri aslında hazır bir gizli veri deposuna dönüşür. Çin'deki LLM yönlendiricilerinden birinde tam olarak bu durum gözlemlenmiş olup, Anthropic şirketinin Claude yapay zekasına gönderilen sorguların da saklandığı tespit edilmiştir.

Büyük şirketler ve devlet kurumları risk altında

Araştırmacının belirttiğine göre, incelenen 6 terabaytlık veri yığını içerisinde Çin devlet kurumları ve büyük teknoloji şirketlerinin sistemlerine erişim sağlayan aktif gizli anahtarlar bulundu. Risk altındaki markalar arasında Xiaomi, Huawei, NIO ve MiniMax gibi popüler isimler yer alıyor.

Uzmanlar, çalışan kimlik doğrulama anahtarlarının varlığının bu tür sızıntıları son derece tehlikeli kıldığını vurguluyor. Bir saldırganın şirketin kendi altyapısında güvenlik açığı aramasına gerek kalmıyor, çünkü sisteme girmek için gereken tüm bilgiler zaten aracının günlüklerinde açık bir şekilde duruyor. Bu durum, yapay zeka araçlarının kurumsal ortamda kullanımında güvenlik kurallarının daha da sıkılaştırılması gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor.

Yapay ZekaSiber GüvenlikXiaomiHuaweiClaude
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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