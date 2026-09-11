Belarus siyaset sahnesinde ve dünya basınında yıllardır en çok tartışılan, babasıyla birlikte uluslararası zirvelerde ve üst düzey toplantılarda her zaman ilgi odağı olan Nikolay Lukaşenko hakkında şok edici bir bilgi ortaya çıktı. 11 Eylül'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, en küçük oğlunun çoktan gerçek bir askerlik hizmetine gittiğini ve silahlı kuvvetler bünyesinde tıpkı sıradan askerler gibi görev yaptığını beklenmedik bir şekilde açıkladı. Başkan, bu sürecin kamuoyundan tamamen gizli tutulduğunu ve kendisine hiçbir ayrıcalık tanınmadığını vurguladı. Peki, Nikolay hangi askeri rütbeye sahip, tam olarak hangi gizli ve karmaşık birlikte görev yapıyor ve üniversitede aldığı biyoteknoloji uzmanlığını askerlik hizmetiyle nasıl birleştiriyor?

«Viktor çağırdı ve gitti»: Aleksandr Lukaşenko'nun beklenmedik itirafı

Belarus lideri, oğlunun askeri yaşamına dair ilginç detayları açıkladı:

Gizli seferberlik: Aleksandr Lukaşenko'nun ifadelerine göre, Nikolay'ın orduya gidişi geniş kamuoyu tarafından fark edilmedi ve bu karar herhangi bir gürültü koparılmadan hayata geçirildi;

Savunma Bakanı'nın kişisel emri: Başkan, «Viktor (Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin) çağırdı. Herkes gibi, kanunlara uygun şekilde hizmet ediyor» diyerek sürecin resmi prosedürler çerçevesinde ilerlediğini belirtti;

Subaylık statüsü: 2004 doğumlu 22 yaşındaki Nikolay Lukaşenko, silahlı kuvvetler bünyesinde teğmen rütbesiyle görev yapmaktadır;

«En zorlu birlik»: Devlet başkanı, oğlunun bulunduğu askeri birliği ve konumu güvenlik gerekçesiyle açıklamamış olsa da, onun ordu sistemindeki «en ağır ve karmaşık birlik»te olduğunu özellikle vurguladı.

Kışla ve bilim: Biyoteknolojiden vazgeçilmedi

Nikolay Lukaşenko'nun günlük rutini sadece askeri eğitimlerden ibaret değil; o, bilimsel çalışmalarını da bırakmadı:

Yükseköğrenim profili: Nikolay, üniversitede biyoteknoloji alanında derinlemesine bir eğitim almıştır;

Boş zamanlarda bilimsel çalışmalar: Başkan, Teğmen Lukaşenko'nun askerlik hizmetinden arta kalan zamanlarında biyoteknoloji alanını incelemeye ve kendini geliştirmeye devam ettiğini belirtti;

Evrensel hazırlık: Bir yanda yüksek hassasiyetli biyolojik bilimler, diğer yanda ise muharebe hazırlığı; bu durum, başkanın oğlunun gelecekteki kariyeri için kapsamlı bir deneyim okulu haline geliyor.

Bu adım ne anlama geliyor: Siyasi bir imaj mı yoksa devlet başkanlığına hazırlık mı?

Nikolay Lukaşenko'nun orduya alınması, uluslararası uzmanlar ve siyasi gözlemciler tarafından birkaç önemli açıdan değerlendiriliyor:

Elitler ve halk arasındaki eşitlik: Karmaşık jeopolitik durumda devlet başkanının kendi çocuğunu en zorlu askeri göreve göndermesi, vatandaşlar ve ordu nezdinde iktidara olan saygıyı artırmaya hizmet eder;

Askeri deneyimin zorunluluğu: Belarus gibi güvenlik ve savunma konularının öncelikli olduğu bir ülkede, her müstakbel siyasetçi veya devlet adamı için askerlik okulundan geçmek gayriresmi bir zorunluluktur;

Karakterin olgunlaşması: Başkan, halefi olarak görülen küçük oğlunu saray ortamından uzaklaştırarak, gerçek disiplin ve zorlu koşullarda sınamayı hedeflemiştir.

Sizce, devlet başkanlarının çocuklarını hiçbir ayrıcalık tanımadan, herkes gibi en zorlu askeri hizmete göndermesi toplumda adalet duygusunu ne kadar güçlendirir? Nikolay Lukaşenko'nun teğmen olması, gelecekteki siyasi kariyerinde belirleyici bir faktör olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bölgedeki en ilginç kişisel-siyasi değişim analizini arkadaşlarınızla paylaşın!