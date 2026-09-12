11 kulüpten 11 yıldız: UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta rüya takımı açıklandı

·45·Spor
11 kulüpten 11 yıldız: UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta rüya takımı açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin merakla beklenen yeni sezonu, ilk haftadan itibaren kıran kırana mücadelelere, sansasyonel sonuçlara ve bireysel yetenek patlamalarına sahne oldu. Kıtanın en prestijli kulüp turnuvasında 1. hafta maçlarının ardından belirlenen haftanın rüya takımı, taraftarlar ve uzmanlar arasında büyük ilgi uyandırdı. Bu haftaki 11'in en dikkat çekici özelliği, kadronun 11 farklı kulüpten birer oyuncuyla kurulmuş olmasıydı; yani hiçbir takım bu listede hakimiyet kuramadı. Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois'dan Barcelona'nın kanat oyuncusu Raphinha'ya kadar yıldızlar, kulüplerinin başarısının mimarı oldular. Peki, 1. haftanın en mükemmel takımına kimler girdi, savunma hattındaki sürpriz isimler kimler ve yeni formatlı Şampiyonlar Ligi yıldızları arasında ne tür beklenmedik tercihler var?

Güven veren bir kaleci ve sürpriz bir savunma dörtlüsü

Kale ve savunma hattı, farklı liglerin en güvenilir ve soğukkanlı temsilcilerinden oluşturuldu:

  • Kaleci — Thibaut Courtois (Real Madrid): «Kraliyet Kulübü»nün güvenilir kalesi, kritik kurtarışları ve tehlikeli atakları savuşturmadaki soğukkanlılığıyla rüya takımın mutlak 1 numaralı kalecisi oldu;

  • Bright Osayi-Samuel («Fenerbahçe»): Türkiye devinin temsilcisi, kanattaki hızlı hareketleri ve rakip kanat oyuncularına geçit vermemesi nedeniyle savunmaya layık görüldü;

  • Pau Torres («Aston Villa»): Premier Lig kulübünün stoperi, hatasız pozisyon bilgisi ve atakları başlatan isabetli paslarıyla öne çıktı;

  • Marc Bartra («Betis»): La Liga'nın tecrübeli savunmacısı, sahadaki liderliği ve rakip ataklarını okuma becerisiyle merkezde sağlam bir kalkan oldu;

  • Sergiño Dest (PSV): Eindhoven kulübünün kanat beki, savunmadaki aktifliğinin yanı sıra ileri hatta sürekli yaptığı tehlikeli bindirmeler sayesinde rüya takıma girdi.

Orta sahadaki «beyinler»: Ødegaard'dan Olise'ye yaratıcı güç

Orta saha merkezi ve kanatları, tamamen hücumcu, çevik ve sıra dışı kararlar alan yeteneklerle dolduruldu:

  • Martin Ødegaard («Arsenal»): Londra ekibinin kaptanı, orta sahayı tamamen kontrol ederek takımının hücumlarına akıl ve net bir ritim kattı;

  • Martin Baturina («Como»): İtalyan kulübünün bu yeteneği, haftanın en büyük keşiflerinden biri oldu ve yaratıcı oyunuyla uzmanlardan tam not aldı;

  • Michael Olise («Bayern Münih»): Münih ekibinin yeni kanat silahı; driplingleri, patlayıcı hızı ve rakip savunmayı şaşırtan hareketleriyle kadroya girmeyi hak etti;

  • Ferran Torres («PSG»): Paris devinin orta sahasında keskin hareketleri ve hücum verimliliğiyle öne çıkarak 11 kişilik listede yer aldı.

Hücum tandemi: Gol makinesi Demirović ve yorulmak bilmez Raphinha!

Hücumun en ön hattı, hafta boyunca rakip kalecileri sürekli tedirgin eden iki golcüye emanet edildi:

  • Ermedin Demirović («Stuttgart»): Bundesliga ekibinin santraforu; ceza sahasındaki mücadeleciliği, çevikliği ve kritik anlardaki soğukkanlılığı nedeniyle seçildi;

  • Raphinha («Barcelona»): Katalan ekibinin Brezilyalı kanat oyuncusu; sahadaki eşsiz çalışkanlığı, pres gücü ve yarattığı tehlikeli pozisyonlar sayesinde haftanın rüya takımının en parlak yıldızlarından biri oldu;

  • Mutlak denge: 11 farklı takımdan 11 futbolcunun dahil edilmesi, Şampiyonlar Ligi'nde devler ve yeni adaylar arasındaki rekabetin giderek kızıştığını gösterdi.

Sizce Şampiyonlar Ligi 1. hafta rüya takımında hangi futbolcunun yer alması en büyük sansasyon veya hak edilmiş bir takdir oldu? Sizce rüya takıma girmeyi hak ettiği halde giremeyen başka hangi yıldız futbolcu vardı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Şampiyonlar Ligi'nin en sıcak olaylarının analizini tüm futbolseverlerle paylaşın!

Европа Чемпионлар Лиги 1-турReal MadridБарселонаТибо Куртуа
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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