Orta Asya ve tüm Türk dünyasının zengin kültürel mirasını dünyaya tanıtan VI. Dünya Göçebe Oyunları'nın ardından Astana'da büyük bir tören düzenlendi. 31 Ağustos'tan 6 Eylül'e kadar Kırgızistan'da kıran kırana geçen müsabakaların kazananlarını kabul eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, sporcuları yüksek devlet nişanlarıyla ödüllendirdi. Devlet başkanı konuşmasında, milli spor dallarının artık yasal olarak olimpik spor dallarıyla eşitlendiğini duyurmakla kalmadı, aynı zamanda kısa süre önce dünyanın bir numaralı tenisçisi olan Elena Rybakina'nın tarihi zaferine de özel bir vurgu yaptı. Peki, Tokayev iki kardeş halkın en paha biçilmez mirası olarak neyi tanımladı, şampiyonlara nasıl bir sorumluluk yüklendi ve Kazak sporunun dünya arenasındaki konumu nasıl değerlendirildi?

«Olimpik spor dallarıyla eşitlendi»: Tokayev'den milli spora tarihi önem

Kazakistan lideri, milli kimlik ve sporun geliştirilmesi konusunda bir dizi önemli noktaya değindi:

Statünün hukuki olarak güçlendirilmesi: Cumhurbaşkanı Kazakistan'da milli spor dallarının yasa düzeyinde resmen olimpik spor dallarıyla eşitlendiğini vurguladı;

Büyük Bozkır'ın varisleri: Tokayev, «Biz haklı olarak Büyük Bozkır medeniyetinin varisleriyiz» diyerek müsabakanın kültürel ve tarihi önemine dikkat çekti;

Ataların paha biçilmez emaneti: Devlet başkanı, atalardan Kazak ve Kırgız halklarına kalan en değerli hazinenin karşılıklı saygı ve ebedi dostluk olduğunu belirterek, bu vasiyetlere sadık kalınması gerektiğini söyledi;

Göçebe Oyunları'nın itibarı: Bu küresel etno-spor müsabakasının prestijinin, tüm bölgenin uluslararası arenadaki ortak itibarını güçlendirmeye hizmet ettiği belirtildi.

Kazak sporunun dünya sahnesindeki zaferi: Rybakina örneği

Tokayev, ülkenin son dönemdeki en büyük sportif başarılarını büyük bir gururla dile getirdi:

«Otoritemiz her zamankinden yüksek»: Bugün Kazak sporunun dünyadaki itibarının eşsiz bir seviyeye ulaştığı ve bunun tüm dünya tarafından kabul edildiği kaydedildi;

Elena Rybakina — dünyanın bir numaralı raketi: Cumhurbaşkanı, ünlü tenisçi Elena Rybakina'nın WTA sıralamasında dünyanın 1 numaralı tenisçisi konumuna yükselmesini gerçek anlamda büyük ve tarihi bir başarı olarak değerlendirdi;

Çok yönlü zaferlerin uyumu: Hem modern büyük sporda (tenis) hem de kadim milli müsabakalarda (Göçebe Oyunları) sporcuların en üst basamaklarda yer aldığına dikkat çekildi.

«Sadece şampiyon olmak yetmez»: Gençlerin eğitimi ve yüce sorumluluk

Cumhurbaşkanı, kazanan sporculara hitaben toplum karşısındaki görevlerine özel bir parantez açtı:

Örnek olma sorumluluğu: Gençlerin sporcuları örnek alarak büyüdüğü için, sadece müsabakada kazanmanın değil, hayatta da bu unvana layık olmanın ve örnek teşkil etmenin önemi vurgulandı;

Eğitim ve disiplin uyumu: Tokayev, genç nesilde sadece irade ve sabrın değil, aynı zamanda yüksek kültür, nezaket ve demir disiplinin de şekillendirilmesi gerektiğini belirtti;

Devlet nişanlarının takdimi: Törenin sonunda, VI. Dünya Göçebe Oyunları'nda zafer kazanan atletlere ve bu prestijli etkinliğe katkıda bulunan aktivistlere yüksek devlet nişanları verildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın bu tebriki, Orta Asya devletleri için milli değerlerin ve sporun sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda uluslararası diplomasi, kardeşlik bağları ve gençlerin ruhunu şekillendiren en etkili faktör olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce, Orta Asya'da Göçebe Oyunları gibi milli spor müsabakalarını Olimpiyat Oyunları düzeyinde geniş çapta tanıtmak bölge birliğini ne kadar güçlendirir? Tokayev'in dediği gibi, modern spor yıldızları gençler için sadece güç değil, aynı zamanda kültür ve nezaket sembolü olabiliyor mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve milli spor ile şampiyon kahramanlar onuruna yazılan bu heyecan verici makaleyi tüm spor tutkunlarına ulaştırın!