“Abduxoliqov’dan duble!”: Lokomotiv evinde Mash’al’i dağıttı

·11·Spor
“Abduxoliqov’dan duble!”: Lokomotiv evinde Mash’al’i dağıttı

Özbekistan Süper Ligi21. hafta kapsamında başkentte önemli ve çekişmeli bir karşılaşma oynandı. Avrupa kupalarına katılım ve üst sıralar için ciddi bir mücadele veren Taşkent temsilcisi Lokomotiv, kendi sahasında Mubarek ekibi Mash’al’ı konuk etti. Puan tablosundaki yerini iyileştirmek için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan “Demiryolcular”, ikinci yarıda gerçek bir ustalık dersi vererek rakip filelere karşılıksız 3 gol gönderdi. Maçın kahramanı olan tecrübeli golcü Temurxo‘ja Abduxoliqov duble yaparak galibiyette başrol oynarken, genç yetenek Jafar Bahodirov skoru belirleyen golü kaydetti. Peki, 56 dakika süren direnci Lokomotiv nasıl kırdı, Abduxoliqov’un golleri takımı tabloda ne kadar yukarı taşıdı ve Mash’al’ın durumu neden kötüleşiyor?

İlk yarıdaki sert direnç ve ikinci yarıdaki “patlama”

Karşılaşma ev sahibinin yoğun baskısı altında başlasa da, golü bulmak kolay olmadı:

  • Mubarek ekibinin sıkı savunması: Puan tablosunun alt sıralarında tutunma mücadelesi veren Mash’al, ilk 45 dakikada düzenli bir savunma yaparak başkent ekibinin ataklarını başarıyla savuşturdu;

  • Abduxoliqov’dan buzları eriten gol: İkinci yarının başlamasıyla baskıyı artıran Lokomotiv, 56. dakikada amacına ulaştı; takım kaptanı Temurxo‘ja Abduxoliqov ceza sahasında çevikliğini konuşturarak perdeyi açtı (1:0);

  • Tecrübeli golcüden duble: Maçın sonlarına doğru, 85. dakikada Abduxoliqov rakip savunmanın hatasını iyi değerlendirerek topu bir kez daha ağlara gönderdi ve maçın kaderini belirledi (2:0);

  • Bahodirov’dan final notası: Hakemin eklediği 90+1. dakikada oyuna büyük bir hırsla giren Jafar Bahodirov, Mash’al kalesini üçüncü kez havalandırarak skoru 3:0’a getirdi.

Puan tablosunda sıçrama: Lokomotiv ilk dörtte!

Bu net ve farklı galibiyet, puan tablosunun üst ve alt kısımlarındaki güç dengelerini ciddi şekilde yeniden şekillendirdi:

  • 35 puan ve 4. sıra: Değerli üç puanı hanesine yazdıran Lokomotiv, puanını 35’e yükselterek doğrudan 4. sıraya yerleşti ve madalya yolundaki yürüyüşünü sürdürdü;

  • Buxoro’yu yakalama şansı: Üst sıralardaki rakiplerin puan kaybetmesiyle birlikte “Demiryolcular” madalya adayları arasına iyice yaklaştı;

  • Mash’al’ın umutsuz durumu: Sadece 5 puanla son sırada çakılı kalan Mubarek kulübü için küme düşme tehlikesi her hafta daha kaçınılmaz hale geliyor.

Temurxo‘ja Abduxoliqov’un liderlik ruhu

Bugünkü karşılaşma, Lokomotiv kadrosunda kişisel beceri ve soğukkanlılığın maçın kaderini değiştirebileceğini bir kez daha kanıtladı. Temurxo‘ja Abduxoliqov kritik anda sorumluluk alarak takımını sırtladı. Rakibin her türlü direncini kıran bu galibiyet, “Demiryolcular”ın sezon sonuna doğru savaşçı ruhunu tamamen geri kazandığını gösterdi. Takımı önümüzdeki haftalarda daha zorlu ve madalya için belirleyici maçlar bekliyor.

Sizce Temurxo‘ja Abduxoliqov önderliğindeki Lokomotiv bu sezon ilk üçe girip madalya kürsüsüne çıkabilir mi? Mash’al’ın Süper Lig’de kalma şansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı paylaşın ve Özbek futbolunun en sıcak analizlerini tüm taraftarlarla buluşturun!

Локомотив ТошкентMash’alTemurxo‘ja AbduxoliqovЎзбекистон Суперлиги
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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