«Okuldan atılacaklar mı?!»: Pakistan'da Afgan öğrenciler etrafında şok edici kriz...

Orta ve Güney Asya bölgesinde insan hakları, kadınların eğitimi ve yüzlerce gencin kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu büyük bir insani kriz ortaya çıktı. Pakistan Tıp ve Diş Hekimliği Konseyi (PMDC), ülkedeki üniversitelerde eğitim gören Afgan tıp öğrencilerini derhal üniversitelerden uzaklaştırma ve Afganistan'a sınır dışı etme konusunda sert bir direktif yayınladı. Ancak bu karara karşı çıkan Afgan öğrenciler, özellikle ülkelerinde yükseköğrenim hakkından tamamen mahrum bırakılan kız öğrenciler, Lahor Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak gelecekleri için mücadele başlattı. 10 Eylül 2026 tarihinde yargı organları sınır dışı sürecini geçici olarak durdurdu. Al Jazeera tarafından duyurulan bu dram, bölgede tıp personeli eksikliği yaşanırken neden tırmandı ve bürokratik çatışmanın arkasında kimler var?

PMDC direktifi ve yasadışılık iddiası: 200'den fazla öğrenci risk altında

Pakistan tıp düzenleyicisi tarafından açıklanan talepler birkaç tartışmalı noktayı kapsıyor:

«Sadece 22'si yasal»: Düzenleyici kurum, ülkedeki tıp fakültelerinde okuyan 200'den fazla Afgan öğrenciden sadece 22'sinin PMDC'de resmi kaydı olduğunu öne sürüyor;

Yasadışı statü suçlaması: Diğer tüm öğrencilerin eğitim kurumlarında ve yurtlarda bulunması resmen yasadışı kabul edilerek ülkeyi terk etmeleri emredildi;

Burs programı bahanesi: Öğrenciler, Pakistan hükümetinin resmi «Allama Iqbal» devlet bursu ile kabul edildiklerini ve belgelerin düzenlenmesinin öğrencilerin değil, üniversite yönetiminin sorumluluğunda olması gerektiğini belirtiyor.

Dışişleri Bakanlığı ve üniversiteler çatışması: Kurumlar arası karmaşa

Bu sorunla ilgili resmi İslamabad içindeki görüşler de keskin bir şekilde ikiye bölündü:

Pakistan Dışişleri Bakanlığı açıklaması: Dışişleri Bakanlığı, geçerli vizeye sahip ve akredite programlara kabul edilen Afgan öğrencilerin ülkede kalıp eğitimlerine devam edebileceklerini açıkladı;

Yerel baskının devam etmesi: Bakanlığın tutumuna rağmen, PMDC ve yerel üniversite yönetimleri öğrencileri yurtlardan çıkarma ve okuldan uzaklaştırma konusundaki baskıyı durdurmadı;

İki ateş arasındaki gençler: Diplomatik izin ile tıp konseyinin yasakları arasında kalan öğrenciler, haklarını savunmanın tek yolu olarak mahkemeye başvurdu.

Lahor Mahkemesi'nin dönüm noktası kararı: Afgan kızları için kurtuluş ışığı

Afgan öğrenciler tarafından açılan dava üzerine Lahor Yüksek Mahkemesi belirleyici bir adım attı:

Direktif durduruldu: 10 Eylül 2026 tarihinde Lahor Yüksek Mahkemesi, PMDC talimatının uygulanmasını geçici olarak durdurdu;

Sınır dışı etmeye kesin yasak: Mahkeme, bir sonraki duruşmaya kadar üniversitelere davacı öğrencileri okuldan uzaklaştırmayı veya sınır dışı etmeyi kesinlikle yasakladı;

Kızlar için hayati mesele: Bu karar özellikle Afgan kız öğrenciler için hayati önem taşıyor çünkü «Taliban» yönetimindeki Afganistan'da kadınların yükseköğrenim görmesi tamamen yasaklanmış olup, geri dönmek onlar için doktor olma hayallerini ve özgür yaşamlarını tamamen kaybetmek anlamına geliyor;

Geçici kurtuluş: Mahkemenin kararı şimdilik geçici olup, nihai hüküm verilene kadar yüzlerce gencin kaderi belirsizliğini koruyor.

Pakistan'daki bu kriz, bürokratik formalitelerin ve siyasi anlaşmazlıkların insanların, özellikle de eğitim almaktan başka hayali olmayan savunmasız kız öğrencilerin kaderini nasıl riske atabileceğini gösterdi. Lahor Mahkemesi'nin nihai kararı sadece 200 öğrencinin değil, tüm bölgesel insani ilişkilerin bir sınavı olacak.

Sizce Pakistan hükümeti, kendi bursuyla kabul ettiği Afgan öğrencilere, özellikle de vatanlarında eğitim imkanından mahrum bırakılan kızlara okullarını bitirmeleri için tam fırsat vermeli değil mi? Lahor Mahkemesi bu davada insani duruşu kesin olarak savunabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve komşu bölgedeki bu önemli insan hakları sorunu analizini arkadaşlarınızla paylaşın!