iPhone 18 fiyatı belli oldu: yeni Pro modelleri daha da pahalılaşacak!

·5·Teknoloji
iPhone 18 fiyatı belli oldu: yeni Pro modelleri daha da pahalılaşacak!

Apple'ın yeni iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin eskisinden daha yüksek bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. En ilginci ise, şirketin her iki modeli de artık 256 GB depolama alanı ile sunacağı söyleniyor.

Fiyatlar ne kadar olacak?

Edinilen bilgilere göre, iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 1 199 dolar, Pro Max modelininki ise 1 299 dolar olacak. Bu fiyatlar, Apple hayranları arasında yeni modellere olan ilginin yanı sıra cihazların değeri hakkındaki tartışmaları da alevlendirebilir.

Haberlere göre, yeni akıllı telefonlar için 12 Eylül'de ön siparişler başlayacak. Cihazların resmi satışı ise 18 Eylül'de start alacak.

Yani, yeni iPhone'u ilk eline alanlardan olmak isteyenlerin Eylül ayını beklemesi gerekecek.

Yeni nesil Pro modelleri, geleneksel olarak Apple'ın en gelişmiş akıllı telefonları arasında yerini alacak. Ancak bu sefer alıcılar için en önemli sorulardan biri, fiyat artışının yeni özelliklerle ne kadar haklı çıkarılacağıdır.

AppleiPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAkıllı TelefonlarTeknoloji
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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