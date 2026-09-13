SpaceX, Starlink'i tam teşekküllü bir 5G operatörüne dönüştürmeyi hedefliyor

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Starlink Mobile projesini genişleterek onu tam teşekküllü bir 5G mobil operatörüne dönüştürme olasılıklarını değerlendiriyor. Bu girişim, uzaydan küresel bir ağ oluşturmayı amaçlasa da telekomünikasyon pazarında ciddi tartışmalara yol açıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, büyük bir Amerikan telekomünikasyon operatörü olan T-Mobile, SpaceX'in bu planına şüpheyle yaklaşıyor. T-Mobile CFO'su Peter Osvaldik, uzay ağını geleneksel yer tabanlı baz istasyonlarıyla rekabete sokmanın teknik ve ekonomik açıdan oldukça karmaşık bir görev olduğunu vurguluyor.

Teknik engeller ve uydu iletişiminin kısıtlamaları

Günümüzde Direct-to-Cell teknolojisi sayesinde standart akıllı telefonları doğrudan Starlink uydularına bağlama imkanı zaten çalışıyor. Örneğin, T-Mobile ile iş birliği içindeki T-Satellite hizmeti, operatör frekanslarını kullanarak özel bir antene ihtiyaç duymadan da çalışabiliyor.

Ancak bu tür bir bağlantı, şu an için geleneksel mobil ağların oldukça gerisinde kalıyor. Uyduların yerden yüzlerce kilometre yükseklikte ve sürekli hareket halinde olması sinyal iletimini zorlaştırıyor. Kapasiteleri, yer tabanlı baz istasyonlarına kıyasla çok daha düşük olduğundan, özellikle binaların içinde ve araçlarda istikrarlı bir bağlantı sağlamak oldukça güç.

Bağımsız bir operatör olma yolundaki zorluklar

SpaceX, mobil iletişim pazarına girmek için birkaç farklı yolu araştırıyor. Bunlardan biri, sanal mobil operatör (MVNO) olarak diğer şirketlerin ağlarını kullanmak. Ancak T-Mobile'ın verilerine göre, ABD'deki büyük operatörler şu an için böyle bir iş birliğine ilgi göstermiyor.

İkinci yol ise kendi frekanslarını satın alarak bağımsız bir yerel ağ kurmak. Ancak bu, SpaceX'ten devasa yatırımlar, uzun yıllar sürecek bir çalışma ve milyonlarca baz istasyonunun kurulumunu talep ediyor. Ayrıca, ev tipi antenlere küçük istasyonlar yerleştirme fikri de milyarlarca cihaz ve ciddi radyo frekansı parazitleri nedeniyle verimsiz olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre, bant genişliği de temel sorunlardan biri. Nüfusun az olduğu bölgelerde tek bir uydu yüzlerce kullanıcıya hizmet verebilirken, milyonlarca abonesi olan büyük şehirlerde sınırlı uzay kaynağını paylaştırmak ciddi zorlukları beraberinde getiriyor.