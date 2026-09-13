Xiaomi 18 Fold akıllı telefonu Çin'de ilk gününde yüksek performans gösterdi

·9·Teknoloji
Xiaomi 18 Fold akıllı telefonu Çin'de ilk gününde yüksek performans gösterdi

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni katlanabilir amiral gemisi Xiaomi 18 Fold, satışa sunulmasının ardından ilk 24 saat içinde önemli bir başarıya imza attı. RD Observation kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, bu premium cihaz ilk gününde yaklaşık 36 bin adet satıldı. Bu rakam, bu kategorideki pahalı cihazlar için oldukça yüksek bir sonuç olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse, Xiaomi 18 Fold akıllı telefonunun Çin'deki satışları 10 Eylül tarihinde resmen başladı. Analistler, cihazın başlangıç fiyatının 10.000 yuan (yaklaşık 1500 dolar) olduğu göz önüne alındığında, bu ilk sonucun uzman beklentilerinden bile daha olumlu olduğunu belirtiyor. Rakamlar resmi olmayan kaynaklara dayandırılsa da, pazardaki genel talebi net bir şekilde ortaya koyuyor.

Model fiyatları ve bellek seçenekleri

ixbt.com verilerine göre, kullanıcılara sunulan baz model olan 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyon 11.000 yuan (yaklaşık 1640 dolar) olarak belirlendi. Bu fiyat segmenti, amiral gemisi akıllı telefon pazarında rekabetçiliği korumaya yardımcı oluyor.

Ayrıca şirket, kullanıcılara daha geniş olanaklar sunan başka modifikasyonlar da teklif ediyor. Özellikle 12 GB / 512 GB bellek yapılandırması 12.000 yuan (1785 dolar) olarak fiyatlandırılırken, en gelişmiş seçenek olan 16 GB / 512 GB bellekli versiyon için kullanıcıların 13.000 yuan (1935 dolar) ödemesi gerekiyor.

Şirket yetkililerinin açıklamaları ve talep

Xiaomi yönetimi, yeni katlanabilir cihaza olan ilginin son derece yüksek olduğunu birçok kez vurguladı. Özellikle şirketin başkan yardımcısı ve pazarlama direktörü Xu Fei, satışların başlamasıyla birlikte Xiaomi 18 Fold stoklarının kısa sürede tükendiğini belirtti. Bu durum, marka hayranlarının yeni nesil katlanabilir cihazları uzun süredir beklediğini gösteriyor.

Bununla birlikte, Xiaomi China başkanı Wang Xiaoyan, satış rakamları konusunda daha dikkat çekici veriler paylaştı. Buna göre, yeni Xiaomi 18 Fold modelinin ilk günkü satış hacmi, önceki nesil katlanabilir cihazın aynı dönemdeki sonucundan tam yüzde 310 daha yüksek gerçekleşti. Bu keskin artış, şirketin mühendislik çözümlerinin ve pazarlama stratejisinin başarılı olduğunu kanıtlıyor.

XiaomiXiaomi 18 FoldAkıllı TelefonTeknolojiÇin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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