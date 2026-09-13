Astana'da 15. kattan düşüşle ilgili korkunç trajedi: Bir kadın ve iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

·8·Dünya
Astana'da 15. kattan düşüşle ilgili korkunç trajedi: Bir kadın ve iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Astana'daki çok katlı bir konut binasında meydana gelen trajedi sonucunda 27 yaşındaki bir kadın ve iki yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Olay şehirde büyük yankı uyandırırken, kolluk kuvvetleri olayın tüm detaylarını belirlemek için çalışma başlattı.

Şehir polisinin verdiği bilgiye göre kadın, konut binasının 15. katından düştü. İlk bilgilere göre kadının, aşağıda bulunan iki yaşındaki çocuğun bebek arabasının üzerine düştüğü belirtiliyor.

Çocuk ağır yaralandı ve maalesef olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın tüm detayları henüz resmen netleşmedi. Soruşturma kapsamında olayın kesin nedenleri araştırılıyor. Polis, ilk tahmin olarak kadının intihar etmiş olabileceğini belirtti. Ancak bu durum, soruşturma sonuçlanana kadar kesin bir sonuç olarak değerlendirilmemektedir.

Olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldı. Müfettişler trajedinin nedenlerini, olaya yol açan koşulları ve diğer tüm önemli detayları incelemektedir.

AstanaTrajediBölge PolisiCeza DavasıKazakistan
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Avustralya'da bir boğa 300 bin ABD dolarına satıldı: fiyatı neyle açıklanıyor?Avustralya'da bir boğa 300 bin ABD dolarına satıldı: fiyatı neyle açıklanıyor?Bugün, 01:1412 yaşındaki çocuğun yetiştirdiği bal kabağı 817 kilogram geldi — rekor hasat herkesi hayrete düşürdü!12 yaşındaki çocuğun yetiştirdiği bal kabağı 817 kilogram geldi — rekor hasat herkesi hayrete düşürdü!Bugün, 01:10Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtıEvde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtıBugün, 00:53Türkiye'de 91 yaşındaki bir baba tüm mal varlığını cami yapımına harcayarak herkese örnek olduTürkiye'de 91 yaşındaki bir baba tüm mal varlığını cami yapımına harcayarak herkese örnek olduBugün, 00:49«Cessna uçağı bahçeye düştü!»: Tataristan'da trajik kaza«Cessna uçağı bahçeye düştü!»: Tataristan'da trajik kazaBugün, 00:48İran ABD'ye 7 Kesin Şart Koştu — Dünya Petrol Piyasasını Sarsan Ültimatomİran ABD'ye 7 Kesin Şart Koştu — Dünya Petrol Piyasasını Sarsan ÜltimatomBugün, 00:48
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Yüzünün yüzde 95’inden fazlası kıllarla kaplı Hintli rekortmen
Yüzünün yüzde 95’inden fazlası kıllarla kaplı Hintli rekortmen