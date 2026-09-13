Astana'da 15. kattan düşüşle ilgili korkunç trajedi: Bir kadın ve iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Astana'daki çok katlı bir konut binasında meydana gelen trajedi sonucunda 27 yaşındaki bir kadın ve iki yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Olay şehirde büyük yankı uyandırırken, kolluk kuvvetleri olayın tüm detaylarını belirlemek için çalışma başlattı.

Şehir polisinin verdiği bilgiye göre kadın, konut binasının 15. katından düştü. İlk bilgilere göre kadının, aşağıda bulunan iki yaşındaki çocuğun bebek arabasının üzerine düştüğü belirtiliyor.

Çocuk ağır yaralandı ve maalesef olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın tüm detayları henüz resmen netleşmedi. Soruşturma kapsamında olayın kesin nedenleri araştırılıyor. Polis, ilk tahmin olarak kadının intihar etmiş olabileceğini belirtti. Ancak bu durum, soruşturma sonuçlanana kadar kesin bir sonuç olarak değerlendirilmemektedir.

Olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldı. Müfettişler trajedinin nedenlerini, olaya yol açan koşulları ve diğer tüm önemli detayları incelemektedir.