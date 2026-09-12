Pasaportunu videoda gösteren kız dolandırıcıların tuzağına düştü

Rusya'nın Moskova şehrinde yaşayan Valeriya isimli bir kız, seyahati hakkında paylaştığı videoda pasaport bilgilerinin görünmesi üzerine dolandırıcıların saldırısına uğradı. Konuyla ilgili haber, “Ostorojno, novosti”ye dayandırılarak Rus basınında yer aldı.

Edinilen bilgilere göre kız, Temmuz ayı sonunda Krasnodar üzerinden Rostov-na-Donu'ya yaptığı seyahat hakkında bir Reels videosu paylaştı. Videonun başında yol biletlerini gösterdi ve bu biletlerde pasaport bilgileri göründü. Video yaklaşık 65 bin kez izlendi.

Yaklaşık bir ay sonra, kendisine kargo hizmeti adına bir telefon geldi. Dolandırıcılar, kıza sipariş etmediği bir ürünün teslim edileceğini söylediler. Görüşme sırasında telefonuna bir SMS kodu geldi ve Valeriya bu kodu dolandırıcılara verdi.

Bunun ardından suçlular, kızın “Gosuslugi” hesabına girmeyi başardılar. Birkaç saat sonra kızı tekrar arayarak hesabının hacklendiğini ve güvenlik önlemleri alınması gerektiğini söylediler. Karşıdaki kişi, hangi bankadaki hesabından daha çok endişe duyduğunu sordu. O an Valeriya dolandırıcılarla konuştuğunu anlayarak aramayı sonlandırdı.

Kısa süre sonra telefonuna mikro kredi başvurusu yapıldığına dair SMS mesajları gelmeye başladı. Valeriya'nın ifadesine göre dolandırıcılar, kendi adına 90 bin ve 47 bin rublelik mikro krediler çekmeye ve başka tutarlar için de başvuruda bulunmaya çalıştılar.

Kız derhal MFC'ye ve polise başvurdu, mikro kredilerle ilgisi olmadığına dair dilekçe yazdı ve “Gosuslugi” hesabına erişimini geri kazandı.

Uzmanlar internette paylaşılan videolarda pasaport, bilet, banka kartı veya diğer kişisel bilgilerin görünmemesine dikkat edilmesini tavsiye ediyor. En önemlisi, telefonla arayan tanımadığınız kişilere SMS ile gelen onay kodlarını asla vermemeniz gerekir.