Dünya gezegeninin ana uzay kapısı olan Baykonur Uzay Üssü'nde bir başka önemli ve başarılı fırlatma gerçekleştirildi. Bugün, 16 Eylül'de, Soyuz-2.1b taşıyıcı roketi, Progress MS-35 kargo uzay aracını başarıyla yörüngeye taşıdı. Belirlenen yörüngede ilerleyen uzay kargo aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıktı. Progress MS-35, istasyonda görev yapan uluslararası mürettebat için 2,4 tondan fazla hayati önem taşıyan yük taşıyor: bunlar arasında istasyonun ikmali için yakıt, temiz içme suyu, atmosferi zenginleştiren oksijen, taze gıda ürünleri, ilaçlar ve yerçekimsiz ortama karşı araçlar bulunuyor.

Ancak bu görevin en dikkat çekici yanı, açık uzayda android robotları yönetmek için tasarlanan 'Teledroid' deneysel sistemi ve uzayın sırlarını araştıran 'Vampir', 'Virtual', 'Biopolimer' gibi benzersiz bilimsel laboratuvar ekipmanlarının taşınması oldu. Şu anda istasyonda Rusya, ABD ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan 7 astronot, yeni kargo kervanının gelişini heyecanla bekliyor.

Peki, Teledroid robotu uzayda insanın yerini nasıl alabilir, Vampir araştırmasının arkasında ne gizli ve uzaydaki uluslararası iş birliği nasıl devam ediyor?

'Uzaya 2,4 tonluk yaşam nefesi': Gemideki yükler nelerden oluşuyor?

Progress MS-35 aracıyla istasyona ulaştırılan temel ikmal malzemeleri:

Yakıt ve hava kaynakları: ISS yörüngesini koruma ve istasyonu yeniden yakıtla besleme sistemleri ile istasyon atmosferi için gerekli ek oksijen rezervleri;

Su ve taze ürünler: Astronotlar için özel olarak hazırlanmış içme suyu, konserve ve vitamin açısından zengin taze gıdalar;

Sıhhi ve tıbbi malzemeler: Kişisel hijyen ekipmanları, acil tıbbi yardım ilaçları ve insan vücudunu yerçekimsiz ortamın etkilerinden koruyan özel fiziksel araçlar;

Eski geminin okyanusa batırılması: Bilgi için belirtmek gerekirse, bir önceki Progress MS-33 gemisi 7 Eylül'de ISS'den ayrılmış ve Pasifik Okyanusu'nun gemi trafiğinin olmadığı güvenli bir bölgesinde planlı bir şekilde batırılmıştı; şu anda istasyonda Progress MS-34 görevine devam ediyor.

'Açık uzaydaki robot ve Vampir sırrı': Gemideki yeni bilimsel laboratuvar

Keşif gezisi kapsamında gerçekleştirilecek ileri düzey bilimsel deneyler:

Teledroid deneysel çalışma alanı: Astronotların açık uzaya çıkmadan, istasyonun içinden android robotları doğrudan dışarıdan yönetmelerine olanak tanıyan özel teknolojik kompleks;

Vampir ve Biopolimer programları: Yerçekimsiz ortamda benzersiz kristaller ve yeni tür biyomalzemeler sentezlemeyi amaçlayan özel test cihazları;

Kapsamlı araştırmalar: Gemi ayrıca Gazoanalizator-FS, Virtual, Uragan ve Separatsiya bilimsel programları için tasarlanmış yüksek hassasiyetli sensör ve cihazları da taşıyor.

ISS'deki 7 kahraman: Gemide kimler bekliyor?

Şu anda yerden 400 km yükseklikte görev yapan uluslararası mürettebat:

Rus kozmonotlar: Pyotr Dubrov, Anna Kikina ve Andrey Fedyayev;

Amerikalı (NASA) astronotlar: Jessica Meir, Jack Hathaway ve Anil Menon;

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) temsilcisi: Fransız kadın astronot Sophie Adenot;

Yeryüzündeki anlaşmazlıklara rağmen birlik: Jeopolitik gerilimlere rağmen, uzay boşluğunda uluslararası mürettebat bilim ve insanlığın geleceği için tek bir aile olarak faaliyet gösteriyor.

Baykonur'un uçsuz bucaksız topraklarından yükselen Soyuz-2.1b roketinin başarılı uçuşu, insanlığın uzayı fethetme yolundaki bilimsel yürüyüşünün her koşulda durmayacağını bir kez daha gösterdi.

Sizce gelecekte Uluslararası Uzay İstasyonu dışındaki ağır ve tehlikeli görevleri Teledroid gibi robotlara tamamen devredip astronotların açık uzaya çıkışını kısıtlamak doğru bir karar mı? Yeryüzündeki siyasi gerilimlerin arttığı bir dönemde ISS'deki bu uluslararası dostluk ve iş birliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve uzaya doğru yapılan bu tarihi uçuş analizini tüm bilim ve uzay meraklılarına ulaştırın!