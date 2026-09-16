Ronaldo ve Messi'nin Instagram'daki tek bir reklam gönderisinin ne kadar olduğu belli oldu

Al-Nassr forveti Cristiano Ronaldo Instagram'da tek bir sponsorlu gönderisi en yüksek fiyatlı sporculardan biri olmaya devam ediyor. Bu durum, LiveScore verilerine dayanan yabancı yayınlar tarafından bildirildi.

Son hesaplamalara göre, Portekizli futbolcunun Instagram'daki tek bir sponsorlu gönderisi yaklaşık 3,2 milyon dolar değerinde. Bu, sadece tek bir reklam gönderisi için hesaplanan tahmini bir değerdir.

Bu göstergeye göre Inter Miami forveti Lionel Messi ikinci sırada yer alıyor. Arjantinli futbolcunun tek bir sponsorlu gönderisi yaklaşık 2,7 milyon dolar olarak değerlendirildi.

Sıralamanın üçüncü basamağında Hintli kriket oyuncusu Virat Kohli yer alıyor. Onun tek bir reklam gönderisi yaklaşık 1,46 milyon dolar değerinde.

Brezilyalı futbolcu Neymar'ın göstergesi 1,21 milyon dolar iken, NBA yıldızı LeBron James'in tek bir sponsorlu gönderisi 866 bin dolar civarında değerlendirildi.

Böylece, LiveScore verilerinde en yüksek göstergeye sahip beş sporcu şu şekildedir:

— Cristiano Ronaldo — 3,2 milyon dolar;

— Lionel Messi — 2,7 milyon dolar;

— Virat Kohli — 1,46 milyon dolar;

— Neymar — 1,21 milyon dolar;

— LeBron James — 866 bin dolar.

Belirtmek gerekir ki, bu meblağlar sporcuların kendileri veya temsilcileri tarafından açıklanan resmi reklam tarifeleri değildir. Bunlar, sosyal medyadaki kitle büyüklüğü ve ticari değer gibi göstergelere dayalı olarak hesaplanan tahmini tutarlardır. Bu nedenle, mevcut reklam sözleşmesinin fiyatı markaya, reklam kampanyasına ve iş birliği şartlarına göre değişiklik gösterebilir.