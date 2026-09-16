500 milyon avro ve açılmamış bir mektup: Inter'in Messi'yi transfer etme konusundaki asrın sırrı ortaya çıktı

Dünya futbol tarihinin en sansasyonel ve inanılmaz transfer sırlarından biri nihayet gün yüzüne çıktı. İtalyan devi Inter'in eski başkanı, ünlü milyarder Massimo Moratti, 2012 yılında Barcelona'nın yaşayan efsanesi Lionel Messi'yi İtalya'ya getirmek için eşi benzeri görülmemiş bir riske girdiğini itiraf etti. Saygın "Sport.es" gazetesine verdiği demeçte Moratti, o dönem için hayal bile edilemeyecek astronomik bir rakam olan tam 500 milyon avro teklif ettiğini açıkladı. Kulüp başkanı, resmi teklif ve müzakereler için başkan yardımcısını özel bir uçuşla Barselona'ya gönderdi.

Ancak Arjantinli dahi, bu resmi teklifin yazılı olduğu mektubu açmaya bile tenezzül etmedi ve detaylarla ilgilenmeden teklifi anında reddetti. Moratti daha sonra Messi ile şahsen telefonla görüştüğünü ve yıldız oyuncunun: "Bana olan ilginizi takdir ediyorum ancak kariyerimi sadece Barcelona'da noktalamak istiyorum" şeklindeki soğukkanlı ve sadık cevabını duyduğunu hatırlattı. Peki, 2012 yılında Messi'ye teklif edilen 500 milyon avronun ne kadarı bonservis, ne kadarı maaştı? Paralar Arjantinli dehayı neden cezbetmedi ve bu transfer gerçekleşseydi futbol tarihi nasıl değişirdi?

«İnanılmaz risk»: Moratti'nin 500 milyon avroluk teklifi

Milano kulübü başkanının dünyayı sarsan adımının detayları:

Eşi benzeri görülmemiş 500 milyon: 2012 yılında, bir takvim yılında 91 gol atarak dünya rekoru kıran Messi'nin zirve döneminde Moratti, futbol tarihinin en büyük finansal teklifini hazırlamıştı;

Barselona'da özel elçi: Müzakereleri bizzat yönetmek ve anlaşmaya varmak amacıyla Inter başkan yardımcısı, resmi belgelerle doğrudan Katalonya'nın başkentine uçtu;

Açılmamış mektup: Leo, teklifin finansal şartlarını incelemeyi bile reddetti ve mektubu açmadan geri çevirdi; çünkü kendisini hiçbir kulübün satın alamayacağı ve satılık olmayan bir futbolcu olarak görüyordu.

«Kariyerimi burada bitirmek istiyorum»: Messi'nin kişisel cevabı

Massimo Moratti'nin Leo ile doğrudan iletişimindeki gerçekler:

Kişisel arama: Moratti pes etmedi ve futbol yıldızıyla doğrudan iletişime geçmeyi başardı;

Sadakatin paradan üstünlüğü: Messi, İtalyan yöneticiye saygısını koruyarak: "İlginizi takdir ediyorum ancak tüm kariyerimi sadece Barcelona'da tamamlamak istiyorum" diyerek kesin duruşunu sergiledi;

Moratti'nin itirafı: Eski başkan, "Durumu anlıyordum ama onu parayla cezbetmeye çalıştım, ancak bu kesinlikle işe yaramadı. Onun basit ve net sözleri bunlardı" diyerek pişmanlıkla hatırlıyor.

Messi İtalya'ya gitseydi: Futbol nasıl değişirdi?

Bu transfer senaryosunun olası tarihi etkileri:

Cristiano Ronaldo ile düellonun taşınması: Eğer Messi 2012'de Serie A devine gitseydi, birkaç yıl sonra İtalya'nın yolunu tutan Ronaldo ile olan rekabet İspanya'da değil, doğrudan Apenin Yarımadası'nda devam edecekti;

Inter'in yeni hegemonyası: Jose Mourinho'nun ayrılışından sonra krize giren Milano kulübü, Messi faktörü sayesinde birkaç yıl daha Avrupa futbolunda rakipsiz bir güç haline gelebilirdi;

Barcelona döneminin değişimi: Messi'den yoksun kalan Katalan kulübü, sonraki yıllardaki La Liga şampiyonluklarından ve 2015 Şampiyonlar Ligi zaferinden mahrum kalabilirdi.

Lionel Messi'nin 2012'de yarım milyar avroluk teklife bakmadan reddetmesi, gerçek futbolcu onurunun ve kulübe olan sonsuz sadakatin her türlü zenginlikten üstün olduğunu gösteren asırlık bir örnek olarak kaldı.

Sizce Lionel Messi 2012'de Inter'in 500 milyon avroluk teklifini kabul edip İtalya'ya taşınsaydı kariyeri daha mı parlak olurdu, yoksa Barcelona'da kalarak en doğru tarihi kararı mı verdi? Paranın her zaman her şeyi çözemeyeceğini kanıtlayan Messi'nin bu kararına nasıl değer biçiyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve futbol tarihinin en sansasyonel perde arkası gerçeğinin analizini tüm futbolseverler ve Messi hayranlarıyla buluşturun!