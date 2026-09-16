Asya Oyunları: Kırgızistan Tayland'a mağlup oldu, Japonya ve İran'dan güvenli başlangıç

Güneşin doğduğu ülke Japonya'nın yeşil sahalarında başlayan Yaz Asya Oyunları futbol turnuvasında 1. hafta maçları şiddetli, beklenmedik ve gerçek bir kupa dramasıyla devam ediyor. Turnuvanın açılış maçlarında bölgemizin temsilcisi Kırgızistan milli takımının yer aldığı karşılaşma, günün en heyecanlı ve dramatik mücadelesine sahne oldu. A Grubu'nda Tayland'a karşı sahaya çıkan komşularımız, Iskandarbekov ve Balbakov'un golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak Taylandlılar ikinci yarıda inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak üst üste üç gol attı ve Kırgız gençleri 3-2 mağlup etti.

Aynı grupta ev sahibi Japonya, Hong Kong karşısında zorlanmadan 2-0'lık bir galibiyet aldı. B Grubu'nda ise kıtanın ağır sıklet devleri olarak kabul edilen İran ve Çin milli takımları, yollarına önemli üç puanla başladı. Peki, Kırgızistan 2 farklı üstünlüğü nasıl kaybetti, Japonya ve İran şampiyonluğun ana favorileri olduklarını kanıtlayabildi mi ve 1. hafta Asya Oyunları'ndaki güç dengeleri hakkında nasıl bir sonuç çıkardı?

A Grubu'nda drama: Kırgızistan'ın acı verici geri dönüşü ve Japonya'nın üstünlüğü

16 Eylül tarihli karşılaşmaların en sıcak sonuçları:

Tayland — Kırgızistan (3:2): Maçın 23. dakikasında Iskandarbekov, ikinci yarının başında 47. dakikada Balbakov skoru 2-0'a getirerek galibiyete çok yaklaştı; ancak Tayland, Mamah'ın golü (56) ve Wongsa'nın 73. dakikaya kadar attığı duble (69, 73) sayesinde durumu 180 derece değiştirdi.

Japonya — Hong Kong (2:0): Turnuva ev sahipleri ilk dakikalardan itibaren kontrolü ele alarak, 37. dakikada Ishi ve 89. dakikada Nagano'nun golleriyle grup liderliğine yükseldi.

Gruptaki durum: Tayland ve Japonya 3'er puanla liderliği paylaşırken, Kırgızistan acı verici mağlubiyetin ardından sonraki turlarda sadece galibiyet için sahaya çıkmak zorunda.

B Grubu'nda savaş: İran BAE'yi dağıttı, Çin kuzeylileri yendi

Grup aşamasının ikinci dörtlüsündeki belirleyici maçlar:

BAE — İran (1:3): İkinci yarıda Shahrobodi (49), Al Marzouqi'nin kendi kalesine golü (53) ve Mazrayeh'in golü (88) İran'a büyük bir üstünlük sağladı; Emirlikler adına sadece Hant (57) skoru değiştirebildi.

Çin — Kuzey Kore (2:1): 27. dakikada Kuk'un golüyle geriye düşen Çin, irade göstererek Zhang (44) ve Wu'nun (68) golleriyle şiddetli bir galibiyete ulaştı.

İran ve Çin'in liderliği: Her iki dev takım da 3'er puan toplayarak play-off yolunda ciddi bir adım attı.

1. hafta sonuçları: Asya Oyunları kupa mücadelesini kızıştırıyor

Uzmanlarınturnuva başlangıcına dair analitik görüşleri:

Odak kaybı: Kırgızistan'ın 2-0'dan sonra kaybetmesi, genç futbolcuların skoru koruma tecrübesinin ve fiziksel kondisyonlarının son 30 dakikada yetersiz kaldığını açıkça gösterdi.

Japonya'nın favoriliği: Kendi sahasında oynayan Japonlar, sakin ve taktiksel olarak mükemmel futbolla rakiplerine gözdağı veriyor.

Sonraki aşamanın entrikası: Tüm gruplarda puan farklarının çok yakın olması, sonraki 2. ve 3. hafta maçlarını gerçek bir hayatta kalma savaşına dönüştürecek.

Japonya'da düzenlenen bu Asya Oyunları, her anında sansasyon ve dramatik olayların yaşanabileceği eşsiz bir turnuvaya dönüşüyor.

Sizce Kırgızistan'ın 2-0 öndeyken mağlup olması antrenör hatası mı yoksa futbolcuların rehavete kapılması mı? Asya Oyunları'nda bu takımlardan hangisinin altın madalyayı kazanmaya en layık olduğunu düşünüyorsunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve kıta futbolundaki bu sıcak maçların özetini tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!