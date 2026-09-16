Ilia Topuria'nın oktagona dönüş tarihi belli oldu: Rakip Gaethje mi yoksa Pimblett mi?

·8·Spor
Ilia Topuria'nın oktagona dönüş tarihi belli oldu: Rakip Gaethje mi yoksa Pimblett mi?

Karma dövüş sanatları (MMA) dünyasının en parlak ve sansasyonel yıldızlarından biri, UFC organizasyonunun iki farklı sıklette eski şampiyonu Ilia Topuria'nınhayranları birkaç ay daha beklemek zorunda kalacak. Ünlü spor muhabiri ve gazeteci Alvaro Colmenero'nun paylaştığı acil bilgilere göre, 29 yaşındaki Gürcü dövüşçü Şubat 2027'den önce oktagona dönemeyecek. Topuria'nın kondisyon antrenörü Jesus Galio, sporcunun şu anda Miami'de hafif antrenmanlara başladığını ancak tam dövüş formuna ulaşmasının önümüzdeki yılın Şubat ayını bulacağını belirtti.

En büyük merak konusu ise rakip seçimi etrafında dönüyor: UFC yönetimi, Ilia'nın dönüşü için İngiliz yıldız Paddy Pimblett veya Amerikalı Justin Gaethje seçeneklerini değerlendirse de, Topuria'nın ekibi tek bir şeyde ısrarcı; onu ilk kez mağlup eden Justin Gaethje'ye karşı büyük bir rövanş maçı. Peki, iki kez eski şampiyon olan dövüşçü neden ara verdi, Gaethje ile ikinci karşılaşma kariyerini yeniden canlandırabilir mi ve Dana White neden Pimblett seçeneğini öne çıkarıyor?

«Miami'de iyileşme ve Şubat 2027»: Topuria'nın planı

Gazeteci Alvaro Colmenero tarafından açıklanan resmi detaylar:

  • Şubat'a kadar ara: Sporcunun kondisyon antrenörü Jesus Galio, Topuria'nın tam iyileşme sürecinin ve bir sonraki maça çıkış tarihinin Şubat 2027'den önce olmayacağını doğruladı;

  • Miami kampı: Dövüşçü, ABD'nin Miami şehrinde antrenmanlara yavaş yavaş dönüyor ve yüklemeleri kademeli olarak artırmayı planlıyor;

  • Rövanş talebi: Colmenero'nun vurguladığına göre, Ilia'nın ekibi diğer tüm tekliflerden ziyade sadece Justin Gaethje ile olan hesabı kapatmak ve rövanş almak konusunda kararlı;

  • Paddy Pimblett alternatifi: Organizasyon ise medya açısından büyük bir ses getirebilecek ve gelir sağlayabilecek bir seçenek olarak İngiliz Paddy Pimblett ile karşılaşmayı değerlendiriyor.

İki sıkletin eski kralı: Topuria'nın zaferlerle dolu zorlu yolu

29 yaşındaki Gürcü dövüşçünün spordaki temel istatistikleri:

  • 2024 yılı — 65 kg zirvesi: Ilia, 2024 yılında tüy sıklet şampiyonluk kemerini kazandı ve bir kez başarıyla savundu;

  • 2025 yılı — hafif sıklet tacı: 2025 yılında hedeflerini büyüterek 70 kg sıkletinde de şampiyonluğu elde etti ve tarihe geçen az sayıdaki iki sıklet şampiyonundan biri oldu;

  • 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet: 2020'den beri elit organizasyonda yer alan Topuria'nın UFC karnesi 9 galibiyet ve Gaethje'den aldığı tek acı mağlubiyetten oluşuyor;

  • En zor sınav: Kariyerindeki ilk mağlubiyetten sonraki uzun iyileşme süreci, Ilia'nın zihinsel ve fiziksel olarak ne kadar değiştiğini gösterecek.

Gaethje ile intikam mı yoksa Pimblett ile hype mı? Terazinin kefesinde ne var?

UzmanlarınTopuria'nın bir sonraki adımı hakkındaki analitik sonuçları:

  • Onur ve intikam meselesi: Gaethje'ye karşı bir maç, Topuria'ya kariyerindeki tek lekeyi silme ve şampiyonluk yarışına bir anda geri dönme fırsatı verecek;

  • Pimblett ile maçın güvenliği: Pimblett ile bir müsabaka finansal ve izlenebilirlik açısından büyük gelir getirse de, mağlubiyet sonrası form tutmak için daha uygun bir basamak olarak değerlendiriliyor;

  • Kemer için yeni iddia: 2027 başındaki herhangi bir galibiyet, Topuria'nın organizasyonun ana adaylarından biri olarak geri dönmesini garantiliyor.

Şubat 2027'nin UFC hayranları için gerçek bir bayram olacağı kesin — Ilia Topuria'nındönüşünün hafif sıkletteki güç dengelerini bir kez daha altüst etmesi bekleniyor.

Sizce Ilia Topuria oktagona döndüğünde Justin Gaethje'den intikam alıp rövanşı kazanabilir mi, yoksa önce Paddy Pimblett ile «ısınmak» mı daha mantıklı? Topuria kemerlerini geri kazanabilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve UFC dünyasının bu sansasyonel haber analizini tüm MMA hayranları ve arkadaşlarınızla paylaşın!

Ilia TopuriaJustin GaethjePaddy PimblettUFCMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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