Bahreyn'den önemli bir puan: Nasaf, AFC Şampiyonlar Ligi 2 mücadelesine Al Khaldiya deplasmanında başladı

AFC Şampiyonlar Ligi 2'nin yeni sezonu resmen başladı ve kıtanın prestijli kulüp turnuvasında Özbekistan'ı temsil eden Karshi ekibi Nasaf, yolculuğuna zorlu bir deplasman maçıyla start verdi. A Grubu 1. hafta mücadelesinde Bahreyn şampiyonu Al Khaldiya'ya konuk olan 'Ejderhalar', Riffa şehrinde oynanan 90 dakikalık çekişmeli maçta kalesini gole kapattı. Her iki taraf da açık ve tempolu bir futbol sergileyerek birçok tehlikeli pozisyon yakalasa da, maçta gol sesi çıkmadı ve tabela 0:0 olarak tescillendi.

Ruzikul Berdiyev öğrencileri, deplasmandaki zorlu iklim koşullarına ve rakibin deneyimli yabancı lejyonerlerine karşı sergiledikleri disiplinli savunmayla turnuvadaki ilk önemli puanlarını hanelerine yazdırdılar. Deplasman faktörü göz önüne alındığında bu beraberlik, Karshi ekibi için olumlu bir sonuç olarak değerlendiriliyor. Takımı şimdi taraftarı önünde kritik bir maç bekliyor: Nasaf, 2. hafta mücadelesinde 14 Ekim'de Karshi'deki merkez stadyumda BAE'nin ünlü kulübü Al Wahda'yı ağırlayacak.

Peki, Bahreyn'deki mücadelede 'Ejderhalar' galibiyet için neyi eksik yaptı, Abduvohid Nematov ve savunma hattı nasıl bir kahramanlık sergiledi ve Karshi'de oynanacak Al Wahda maçı grubun kaderini nasıl belirleyecek?

Riffa'da beraberlik: 0:0'lık deplasman puanı

AFC Şampiyonlar Ligi 2 A Grubu 1. hafta maçının detayları:

Sahadaki baskı ve 0:0: Ev sahibi Al Khaldiya kendi evinde galibiyet için tüm gücüyle saldırsa da, Nasaf düzenli savunması ve keskin kontra ataklarıyla rakibinin inisiyatifini etkisiz hale getirdi;

Kalede güven: Milli takım kalecisi Abduvohid Nematov liderliğindeki savunma hattı, ev sahibinin tehlikeli duran toplarını ve şutlarını engelleyerek maçı gol yemeden tamamlamayı başardı;

İlk puan hanede: Deplasmanda kazanılan bu 1 puan, Nasaf'a puan durumunda gruptan çıkmak için stratejik bir başlangıç avantajı sağladı;

Sıradaki durak — Karshi: Ruzikul Berdiyev takımı, bir sonraki maçını 14 Ekim'de kendi sahasında BAE devi Al Wahda'ya karşı oynayacak.

Sahada savaşan takımlar: İlk 11'ler

Maç protokolü ve sahaya çıkan ana kadrolar:

Nasaf (Özbekistan): Abduvohid Nematov, Alibek Davronov, Akrom Komilov, Golib Gaybullayev, Adenis Shala, Zafarmurod Abdurahmatov, Sharof Muhiddinov, Oybek Rustamov, Umar Eshmurodov, Abbos Gulomov, Bobur Abduxoliqov;

Al Khaldiya (Bahreyn): Al Gharabli, Odil, Buhra, Bumessous, Drozdek, Moreira, Masvanganyi, Mendy, Sabbar, Shili, Velkovski;

Lejyonerlerin direnci: Bahreyn kulübünde forma giyen Velkovski, Moreira ve Masvanganyi gibi deneyimli oyunculara karşı Nasaf'ın yerli savunmacıları yüksek disiplinle mücadele etti.

A Grubu'nun geleceği: Al Wahda ile yaklaşan karşılaşma

Uzmanlarınbu başlangıç sonrası analitik sonuçları:

Deplasman beraberliğinin değeri: Asya kupalarında Arap ülkeleri deplasmanında puan almak her zaman zor bir görevdir; bu anlamda Riffa'daki beraberlik Nasaf'ın potansiyelini gösterdi;

Hücumdaki eksiklikler: Gol atılamaması, takımın son vuruşlar ve hücumu tamamlama konusunda hala çalışması gereken noktalar olduğunu, Bobur Abduxoliqov'a arkadaşları tarafından daha fazla uygun pas verilmesi gerektiğini gösteriyor;

14 Ekim — belirleyici sınav: BAE'nin Al Wahda kulübüne karşı Karshi'de oynanacak 2. hafta maçı, grup liderliği ve play-off bileti için anahtar mücadele olmaya aday.

Bahreyn'den puanla dönen Karshi kulübü, AFC Şampiyonlar Ligi 2 turnuvasında ilerleyebileceğini ve ülkemizin onurunu kıta çapında daha yükseğe taşıyabileceğini kanıtladı.

Sizce Bahreyn'deki 0:0'lık skor Nasaf için başarılı bir başlangıç mı, yoksa takım deplasmanda galibiyeti mi kaçırdı? 14 Ekim'de Karshi'de oynanacak Al Wahda maçında 'Ejderhalar'dan nasıl bir oyun ve sonuç bekliyorsunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun uluslararası alandaki bu önemli sonucunu tüm Nasaf taraftarları ve futbolseverlerle paylaşın!