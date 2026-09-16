Suudi Arabistan'a ait F-15 savaş uçağı düşürüldü: Husiler milyon dolarlık uçağı imha etti

Orta Doğu'daki askeri çatışma daha tehlikeli ve sıcak bir aşamaya girdi. Yemen'deki «Ensarullah» (Husiler) hareketinin silahlı kuvvetleri, ülkenin merkezinde yer alan stratejik Marib vilayeti semalarında Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait ABD yapımı bir F-15 savaş uçağını başarıyla düşürdüğünü resmen açıkladı. Hareketin askeri sözcüsü Yahya Saria, yaptığı açıklamada, milyonlarca dolar değerindeki bu savaş uçağının Husilerin «yerli üretim hava savunma füzesi» ile tam isabet vurulduğunu belirtti.

Kısa bir süre sonra, 16 Eylül'de sosyal medyada ve hareketin resmi medya kanallarında düşen uçağın enkazını gösteren özel video görüntüleri ve fotoğraflar paylaşıldı. Görüntülerde, savaş uçağının çöl bölgesine düşerek tamamen yanıp kül olduğu, kuyruk kısmındaki Suudi Arabistan devlet sembolü olan yeşil bayrak ve amblemin net bir şekilde görüldüğü, silahlı savaşçıların ise enkaz başında zaferi kutladığı görülüyor.

Peki, Husiler modern Amerikan havacılığını hangi silahla düşürdü, Suudi yetkililer bu kayba nasıl tepki verecek ve bu darbe bölgedeki savaş dengesini nasıl değiştirecek?

«Kül olan F-15 ve bayrak izleri»: Yayınlanan görüntülerin detayları

16 Eylül'de yayınlanan video ve fotoğraflardaki önemli detaylar:

Marib çölündeki enkaz: Görüntülerde, çift taraflı darbe ve şiddetli düşüş sonucu tamamen kararmış, etrafa saçılmış uçak gövdesi ve motor parçaları görülüyor;

Suudi sembollerinin görünümü: Düşen dikey kuyruk stabilizatöründe (kuyruk dikmesi) Suudi Arabistan Krallığı'nın resmi mührü ve yeşil renkli amblemi net bir şekilde korunmuş durumda;

Savaşçıların zafer çığlıkları: Ellerinde Kalaşnikof tüfekler ve makineli tüfekler tutan bir grup askeri üniformalı Husi, yanmış uçağın kanatları ve gövdesi üzerine çıkarak başarılı operasyonu kutladı;

«Ensarullah» medya işareti: Video görüntülerinin altında hareketin resmi askeri medya kanadının («الإعلام الحربي اليمني») ambleminin bulunması, görüntülerin gerçekliğini doğrulamaktadır.

Yahya Saria'nın açıklaması ve «yerli füze» sırrı

Husi komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklama:

Telegram'daki acil mesaj: Hareket sözcüsü Yahya Saria: «Yemen silahlı kuvvetleri, Marib vilayeti semalarında Suudi F-15 savaş uçağını düşürmeyi başardı», dedi;

Yerli hava savunma sistemi: Saria, hedef almada ithal değil, Yemenli mühendisler tarafından modernize edilmiş ve yerli olarak üretilmiş yeni nesil bir uçaksavar füzesinin kullanıldığını vurguladı;

Pilotların akıbeti belirsiz: Savaş uçağı mürettebatının fırlatma koltuğu ile kurtulup kurtulmadığı veya hayatını kaybedip kaybetmediği konusunda her iki taraftan da henüz net bir resmi bilgi verilmedi.

Amerikan savaş uçağının zafiyeti ve Suudi Arabistan için stratejik darbe

Bu olayın Orta Doğu'daki jeopolitik önemi:

F-15 efsanesine darbe: Dünyanın en güvenilir ve pahalı ağır savaş uçaklarından biri olarak kabul edilen Amerikan McDonnell Douglas / Boeing F-15 uçağının düşmesi, Husilerin hava savunma kapasitesinin önemli ölçüde arttığını kanıtlıyor;

Marib yönündeki üstünlük: Petrol ve gaz rezervleri açısından zengin Marib bölgesi için süren cephede böyle bir savaş uçağının imha edilmesi, koalisyon güçlerinin hava saldırılarına karşı güçlü bir engel oluşturacaktır;

Silahlı çatışmaların yeni aşaması: Bir yandan perde arkasında diplomatik müzakereler sürerken, gerçek cephede milyon dolarlık tekniklerin düşürülmesi, askeri operasyonların acımasızca devam ettiğini gösteriyor.

Suudi Arabistan'ın F-15 savaş uçağı ile ilgili bu video ve resmi açıklama, Yemen'deki savaşta gökyüzünün artık koalisyon için güvenli olmadığını bir kez daha gösterdi.

Sizce Husilerin ABD yapımı F-15 savaş uçağını yerli bir füzeyle düşürmesi, Orta Doğu'daki hava savaşı dengesini tamamen değiştirebilir mi, yoksa bu sadece taktiksel bir tesadüf mü? Suudi Arabistan, havacılık kayıplarına nasıl bir misilleme yapabilir? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bölgedeki bu sansasyonel askeri olayın detaylarını tüm siyaset ve askeri analiz meraklılarına ulaştırın!