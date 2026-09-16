Özbekistan 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda tüm cephelerde zafer kazandı

Kadim ve her daim genç Semerkant topraklarında gezegenimizin en prestijli zihin savaşı olan 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'na resmen ve görkemli bir şekilde start verildi. Dünyanın 190'dan fazla ülkesinden gelen binlerce büyükusta, büyük ödül olan şampiyonluk kupası için mücadeleye başladığı ilk günden itibaren ev sahibi Özbekistan'ın onurunu koruyan tüm takımlar gerçek anlamda sansasyonel ve kusursuz sonuçlar elde etti. Turnuvaya katılan erkek ve kadınlardan oluşan altı milli takımımızın tamamı, 1. turda rakiplerine karşı güvenli ve farklı galibiyetler alarak yüzde 100'lük mutlak bir başarıya ulaştı.

Özellikle Nodirbek Abdusattorov kaptanlığındaki erkekler ana takımı Jamaika'yı, Gulruhbegim Tohirjonova liderliğindeki kadınlar ana takımı ise Trinidad ve Tobago'yu 4-0'lık skorla mağlup etti. Gençlerden oluşan ikinci ve üçüncü kadrolarımız da Afrika ve Asya kıtası takımlarına hiçbir şans tanımayarak Semerkant'taki tarihi mücadeleye zaferle başladı.

Peki, ilk tur partilerinde satranççılarımız rakiplerini hangi taktiklerle yendi, genç yeteneklerimiz nasıl bir ustalık sergiledi ve Semerkant Olimpiyatı milli satrancımıza bir başka tarihi altın madalya kazandırabilecek mi?

Erkekler mücadelesi: 4-0, 3-1 ve 3,5-0,5 — Jamaika, Afganistan ve Mali mağlup edildi

Erkekler kategorisindeki milli takımlarımızın 1. turdaki kahramanca sonuçları:

Özbekistan (1. Takım) 4-0 Jamaika: Ana kadromuz Karayip temsilcilerine sadece puan değil, beraberlik şansı bile tanımadı; Nodirbek Abdusattorov, Joshu Christie'yi; Nodirbek Yakubboev, Raheem Glaves'i; Shamsiddin Vokhidov, Jaden Shaw'u ve Muhiddin Madaminov, Akim Brown'u mağlup ederek turnuvaya maksimum puanla başladı;

Özbekistan (2. Takım) 3-1 Afganistan: İkinci kadromuzda Abdumalik Abdisalimov, Muhammadzohid Suyarov ve Ortiq Nigmatov kendi partilerini kazanarak takıma güvenli 3 puan getirdi (sadece Humoyun Begmuratov mağlup oldu);

Özbekistan (3. Takım) 3,5-0,5 Mali: Gençlerden oluşan üçüncü takımımız Afrikalı rakiplerini darmadağın etti; Saidakbar Saydaliyev berabere kalırken, Olmos Rahmatullayev, Muhammadali Abdurahmonov ve Asrorjon Omonov rakiplerini şık bir mat ile mağlup etti.

Kadınlar mücadelesi: Kızlarımızdan 4-0'lık iki "sıfıra karşı" galibiyet ve tam dominasyon

Kadınlar ligindeki karşılaşmaların önemli detayları:

Özbekistan (1. Takım) 4-0 Trinidad ve Tobago: Kadınlar ana takımımız klasını konuşturdu; Gulruhbegim Tohirjonova, Umida Omonova, Nilufarxon Imomqoziyeva ve Guldona Karimova tüm masalarda galip gelerek 4-0'lık mutlak bir skor kaydetti;

Özbekistan (2. Takım) 3-1 Togo: İkinci kadroda Madinabonu Xalilova, Asal Salimova ve Mumtozbegim Mansurova güvenli galibiyetler elde etti (Marjona Malikova ise müsabakayı kaybetti);

Özbekistan (3. Takım) 4-0 Tanzanya: Üçüncü kadın takımımız rakibine acımadı; Zilola Aktamova, Maftuna Bobomurodova, Shohina Ahmedova ve Barchinoy Shokirjonova rakiplerini mağlup ederek 1. turu 4-0'lık skorla tamamladı.

Semerkant'taki tarihi turnuva: Yüzde 100'lük performans ve altına giden yol

Uzmanların1. tur sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmeleri:

İlk turun mutlak zaferi: Semerkant Olimpiyatı'na katılan altı milli takımımızın da 1. turda galip gelmesi, ev sahibi olarak hazırlığımızın ve yedek gücümüzün ne kadar geniş olduğunu gösterdi;

Satranç başkenti statüsü: Chennai Olimpiyatı'ndaki tarihi şampiyonluktan sonra, kendi evinde düzenlenen 46. Olimpiyat'ta Özbek satrancı dünyanın en güçlü elitleri arasında liderliği ele alıyor;

Sonraki turlarda daha güçlü rakipler: 1. turdaki kolay ve farklı galibiyetlerden sonra, İsviçre sistemi gereği 2. turda büyükustalarımızı çok daha ciddi ve isim yapmış milli takımlar bekliyor.

Semerkant semaları altında başlayan bu Dünya Satranç Olimpiyatı, Özbek satrancının yeni altın çağının daha yüksek zirveleri fethetmeye hazır olduğunu açıkça kanıtladı.

Sizce Semerkant'ta düzenlenen 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Nodirbek Abdusattorov liderliğindeki erkek milli takımımız tekrar şampiyonluk kupasını havaya kaldırabilecek mi? Kızlarımız da bu Olimpiyat'ta madalya kazanabilecek mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek sporunun bu tarihi galibiyetle başlayan serüvenini tüm satranç severlere ve gururlu yurttaşlarımıza ulaştırın!