Ange Postecoglou, Cristiano Ronaldo'yu sert bir dille savundu

·6·Spor
Ange Postecoglou, Cristiano Ronaldo'yu sert bir dille savundu

Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan karşılaşmada Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr, BAE ekibi Al-Ain karşısında 4-0'lık ağır bir mağlubiyet aldı. Bu sonuç takımın turnuvadaki ilerleyişine ciddi bir darbe vururken, basın toplantısında hararetli tartışmalara yol açtı. Özellikle teknik direktör Ange Postecoglou, maç sonu basın toplantısında bir gazetecinin sorularına öfkeyle yanıt vererek kaptanı Cristiano Ronaldo'yu sert bir şekilde savundu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

ESPN tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu mağlubiyet Al-Nassr için son yılların en ağır sonuçlarından biri oldu. Bu nedenle maçın ardından takımın hazırlık süreci ve yıldız forvetin sahadaki katkısı hakkında haklı sorular gündeme geldi. Ancak teknik direktör eleştirilere geçit vermeyerek, takımını ve kilit oyuncusunu hemen savunmaya geçti.

Mağlubiyetin tüm sorumluluğunu üstleniyor

Basın toplantısında gazeteciler takımın hazırlığı ve Cristiano Ronaldo'nun oyuna yeterince etki edememesi hakkında soru sorduğunda, Ange Postecoglou sert bir tepki gösterdi. Teknik direktör, maç sonucunun tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirtti ancak takımın hazırlığına ve oyuncuların çabasına yönelik şüpheleri kesin bir dille reddetti.

"Takımın iyi hazırlanmadığını söylüyorsunuz ama siz de oradaydınız," dedi Postecoglou gazeteciye hitaben. Teknik direktör, gerçek dışı iddialardan vazgeçilmesini isteyerek kendi hatalarını kabul etmeye hazır olduğunu ancak hazırlık sürecine dil uzatılmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Ronaldo'nun katkısı ve takım karakteri

Postecoglou, özellikle Portekizli yıldızın takıma hiçbir katkı sağlamadığı yönündeki iddialara çok öfkelendi. Teknik direktör, forvetin sezon öncesi hazırlık dönemindeki kısıtlamalara rağmen takımda önemli goller atmayı başardığını hatırlattı. Ona göre Cristiano Ronaldo, kısıtlı hazırlık süreciyle bile şimdiden üç gol atmayı başardı.

Teknik direktör, oyuncuların sahada ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ve karakterlerinin üst düzey olduğunu özellikle belirtti. "Sorumluluk sadece bana ait. Ancak herkese örnek olan bir insan hakkında böyle şeyler söylememelisiniz," diye ekledi teknik direktör basın toplantısında.

Cristiano RonaldoAnge PostecoglouAl-NassrAsya Şampiyonlar LigiFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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