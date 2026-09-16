“Maskat'ta çok gizli müzakere!”: ABD ve Husiler gizli bir anlaşmaya vardı

Orta Doğu'daki jeopolitik durumu ve küresel enerji haritasını kökten değiştirebilecek emsalsiz bir diplomatik sansasyon yaşandı. İngiliz haber ajansı Reuters, müzakere sürecine aşina beş güvenilir kaynağa dayandırdığı haberinde, geçtiğimiz hafta sonu Umman'ın başkenti Maskat'ta ABD yetkilileri ile Yemen'deki Husi (Ensarullah) hareketi temsilcileri arasında çok gizli bir görüşme yapıldığını ifşa etti. Umman hükümetinin doğrudan arabuluculuğu ve desteğiyle ABD'nin Maskat Büyükelçiliği'nde gerçekleşen görüşmeye, Husiler adına Muhammed Abdüsselam ve Abdülmelik el-Acri katıldı.

Müzakerelerde Husiler beklenmedik ve şaşırtıcı bir açıklama yaptı: Washington ile 2025 yılında varılan ateşkes anlaşmasına kesinlikle uyacaklarını, Amerikan gemilerine asla saldırmayacaklarını, hatta İsrail ve diğer uluslararası ticari gemilere yönelik saldırıları durdurmaya hazır olduklarını belirttiler. Ancak kaynaklar, Husilerin tek bir istisnayı açık bıraktığını vurguladı: onların tek ve son hedefi sadece Suudi Arabistanait gemiler ve altyapı tesisleri olmaya devam edecek. Bu siyasi anlaşmanın arka planında, Husilerin Suudi Arabistan'ın ana stratejik petrol boru hattı olan "Doğu-Batı" hattına düzenlediği saldırının ardından Avrupa petrol piyasası sarsıldı ve fiyatlar varil başına 130-150 dolara kadar fırladı.

Peki, Washington neden Husilerle gizli bir anlaşma yaptı, Suudi Arabistan küresel oyunda kurban mı edildi ve Avrupa'yı bekleyen enerji krizini nasıl durdurabiliriz?

“ABD Büyükelçiliği'ndeki gizli anlaşma”: Maskat'taki görüşmenin detayları

Reuters tarafından sunulan gizli görüşmenin temel ayrıntıları:

Gizli konum ve arabulucu: Görüşme, Umman Sultanlığı yetkililerinin aktif diplomatik desteğiyle Umman'ın başkenti Maskat'taki ABD Büyükelçiliği'nde düzenlendi;

Müzakereci heyeti: Husiler adına üst düzey temsilciler Muhammed Abdüsselam ve Abdülmelik el-Acri müzakere masasına oturdu;

Dışişleri Bakanlığı'nın sessizliği: ABD Dışişleri Bakanlığı, bu sansasyonel müzakerelerin gerçekleştiğini resmen doğrulamaktan kaçınıyor, ancak diplomatik çevreler görüşmeyi inkar etmedi;

Washington ile ateşkesin korunması: Husiler, 2025 yılında varılan anlaşmaya sadık olduklarını ve Amerikan donanması ile ticaret gemilerine saldırı düzenleme niyetinde olmadıklarını açıkça belirttiler.

“Sadece Suudi Arabistan'ı vuracağız”: Husilerin yeni stratejik planı

Yemen'deki durumdan haberdar kaynakların açıkladığı siyasi pozisyon:

İsrail ve Batı gemilerine dokunmama sözü: Husiler, uluslararası ticaret ve İsrail gemilerine yönelik ablukalarını hafifletmeye ve onlara saldırmaktan kaçınmaya hazır olduklarını bildirdiler;

Suudi Arabistan - tek hedef: Ensarullah temsilcilerinin tek ve kesin hedefinin sadece Suudi Arabistan Krallığı'na ait tankerler, altyapı tesisleri ve gemileri vurmak olduğu vurgulandı;

Diplomatik ayrımcılık: Husilerin, ABD ve uluslararası toplumu çatışmadan uzaklaştırarak güçlerini sadece Riyad'a karşı toplama ve bölgesel rakiplerini yalnız bırakma taktiğini seçtiği görülüyor.

150 dolarlık petrol ve Avrupa krizi: “Doğu-Batı” boru hattının patlatılması

Husi saldırısının ardından dünya piyasasında yaşanan ekonomik şok:

Stratejik petrol boru hattının durması: Husilerin Suudi topraklarındaki "Doğu-Batı" petrol boru hattına düzenlediği başarılı saldırı nedeniyle ham petrol akışı tamamen durdu ve krallığın ihracatına ağır bir darbe indirildi;

Hürmüz Boğazı dışındaki yol kesildi: Suudi Arabistan, petrolü Hürmüz Boğazı'nı baypas ederek Kızıldeniz üzerinden ihraç etmeye yarayan tek alternatif boru hattından mahrum kaldı;

Fransa ve Polonya'da tedarik kesintisi: Boru hattının devre dışı kalması nedeniyle Fransa ve Polonya dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nin büyük devletlerinin sanayisinde ham madde kıtlığı derhal hissedildi;

Varili 130-150 dolar: Fiziksel ham madde tedarikinin kısıtlanmasının ardından Avrupa spot piyasalarında petrol fiyatı varil başına akılalmaz bir şekilde 130-150 dolara yükselerek küresel enflasyonu yeniden tetikledi.

Maskat'ta imzalanan perde arkası anlaşmalar ve petrol piyasasındaki bu keskin fiyat patlaması, Orta Doğu'daki büyük oyunun artık sadece askeri değil, dünya ekonomisini diz çöktüren bir enerji savaşına dönüştüğünü kanıtlıyor.

Sizce ABD'nin müttefiki Suudi Arabistan'ı devre dışı bırakarak Husilerle gizli bir anlaşma yapması Riyad'a ihanet değil mi? Petrol fiyatının 150 dolara çıkması dünya ekonomisini yeni bir mali krize mi sürüklüyor? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve büyük jeopolitik sahnede yaşanan bu gizli diplomatik oyunun analizini tüm meslektaşlarınız ve siyaset meraklıları ile paylaşın!