Dünyanın en hızlı lunapark treni Suudi Arabistan'da hizmete girdi (video)

Suudi Arabistan'da Falcon's Flight («Şahin Uçuşu») adlı lunapark treni hizmete açıldı. Dünyanın en ekstrem ve etkileyici oyuncaklarından biri olarak nitelendiriliyor. Tren, Six Flags Qiddiya City eğlence parkında yer almakta olup, sıradan hız trenlerinden daha güçlü duygular arayanlar için tasarlandı.

Trendeki tren saatte 250 kilometreye varan hızla hareket ediyor. Yolcuları 160 metre yüksekliğe çıkarıyor ve ardından yüksek hızla aşağı bırakıyor. Parkurun toplam uzunluğu 4 kilometreden fazla olup, rotanın bir kısmı dev kayalıkların yanından geçiyor. Bu da yolculara gerçek bir uçuş deneyimi yaşatıyor.

Falcon's Flight sıradan bir oyuncak değil, cesareti test etme imkanı sunan ekstrem bir deneyimdir. Bu hızda insan, raylar üzerinde hareket etmekten ziyade çöl üzerinde uçuyormuş gibi hissedebilir.