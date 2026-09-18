Mbappe, Real Madrid'e geri getirmek istediği üç efsaneyi açıklayarak Madrid'i heyecanlandırdı

·9·Spor
Mbappe, Real Madrid'e geri getirmek istediği üç efsaneyi açıklayarak Madrid'i heyecanlandırdı

Real Madrid'in yıldız forveti Kylian Mbappé İspanya'nın prestijli AS gazetesine verdiği röportajda Madrid taraftarlarının kalbine dokundu! Fransız süper yıldıza, sihirli bir değneği olsaydı 'Kraliyet Kulübü' tarihinden hangi büyük yıldızları mevcut kadroya geri getirmek isteyeceği soruldu. Mbappé'nin seçimi ve efsanevi üçlü hakkındaki sıcak sözleri, tüm futbol dünyasında büyük bir nostalji dalgası yarattı. Peki, Mbappé kimlerle aynı sahayı paylaşmayı hayal ediyor ve Fransız golcü bu sezon nasıl istatistikler yakalıyor?

Sihirli üçlü: Mbappé'nin hayalindeki partnerler

Kylian Mbappé, Madrid tarihini yazan büyük isimleri anarken, onların bugün bile güçlerinden hiçbir şey kaybetmediklerini vurguladı:

  • Cristiano Ronaldo: Mbappé'nin çocukluk idolü ve Real Madrid tarihinin en golcü oyuncusu;

  • Zinedine Zidane: Fransız futbolunun gururu; Madrid'de hem oyuncu hem de teknik direktör olarak tarih yazan dahi;

  • Ronaldo (Fenomen): Brezilyalı 'Fenomen' — Mbappé'ye göre onun saf yeteneği asla eskimez.

«Hâlâ oynayabilirler!»

«Eğer geri dönebilselerdi Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane veya Ronaldo'yu seçerdim. Cristiano geri dönebilirdi. Zizou hâlâ zaman zaman oynuyor. Ronaldo'ya gelince... onun yeteneği asla sönmez. Onlar Real Madrid efsaneleri. Kulüp için çok şey yaptılar ve bugün bile Madrid taraftarlarında büyük bir saygı uyandırıyorlar» dedi Mbappé.

Fransız yıldız, bu büyük isimlerle aynı takımda oynamanın sadece kendisine değil, bugünkü Real Madrid'e de sınırsız bir güç katacağını gizlemedi.

200 milyonluk golcünün bu sezonki müthiş formu

Gösterge

Kylian Mbappé'nin performansı

Oynanan maçlar

Tüm kulvarlarda 7 maç

Atılan goller

8 gol

Asistler

2 asist

Gol+Asist katkısı

7 maçta 10 skor katkısı

Sözleşme süresi

2029 yazına kadar geçerli

Piyasa değeri (Transfermarkt)

200.000.000 Euro

Her maçta en az bir skor katkısı veren Mbappé, şu anda Real Madrid'in ana lideri haline geldi ve Ronaldo'nun büyük mirasını başarıyla sürdürüyor.

Sizce, bu üç dehadan sadece biri mevcut Real Madrid kadrosuna geri getirilseydi, hangisi Mbappé ile en korkutucu ikiliyi oluştururdu: Cristiano mu, Zidane mı yoksa 'Fenomen' Ronaldo mu?

Tahminlerinizi ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın ve Real Madrid sevdalısı tüm arkadaşlarınıza bu duygusal röportajı Telegram üzerinden gönderin!

Kylian MbappéReal MadridCristiano RonaldoZinedine ZidaneLa Liga
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

«O bir korkunç makine gibi»: Rodri, Barcelona'ya gelince hangi yıldızdan etkilendiğini açıkladı«O bir korkunç makine gibi»: Rodri, Barcelona'ya gelince hangi yıldızdan etkilendiğini açıkladıBugün, 14:15İnanılmaz hamle: Sindarov 2. kez vezirini feda ederek FIDE uzmanlarını şoke ettiİnanılmaz hamle: Sindarov 2. kez vezirini feda ederek FIDE uzmanlarını şoke ettiBugün, 14:10Husanov resitali: Özbek savunmacı, City'nin dünkü galibiyetinde çok yüksek puan aldı!Husanov resitali: Özbek savunmacı, City'nin dünkü galibiyetinde çok yüksek puan aldı!Bugün, 14:05City'den 5-0'lık muazzam bir masterclass: Husanov'un performansı nasıl değerlendirildi?City'den 5-0'lık muazzam bir masterclass: Husanov'un performansı nasıl değerlendirildi?Bugün, 13:55Real mı yoksa Barcelona mı? Harry Kane La Liga transferi hakkındaki tüm kartlarını açtıReal mı yoksa Barcelona mı? Harry Kane La Liga transferi hakkındaki tüm kartlarını açtıBugün, 13:48Bernabeu'daki sansasyonel videonun sırrı çözüldü: Lamine Yamal beklenmedik cevabıyla dünyayı şaşırttıBernabeu'daki sansasyonel videonun sırrı çözüldü: Lamine Yamal beklenmedik cevabıyla dünyayı şaşırttıBugün, 12:05
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası