Mbappe, Real Madrid'e geri getirmek istediği üç efsaneyi açıklayarak Madrid'i heyecanlandırdı

Real Madrid'in yıldız forveti Kylian Mbappé İspanya'nın prestijli AS gazetesine verdiği röportajda Madrid taraftarlarının kalbine dokundu! Fransız süper yıldıza, sihirli bir değneği olsaydı 'Kraliyet Kulübü' tarihinden hangi büyük yıldızları mevcut kadroya geri getirmek isteyeceği soruldu. Mbappé'nin seçimi ve efsanevi üçlü hakkındaki sıcak sözleri, tüm futbol dünyasında büyük bir nostalji dalgası yarattı. Peki, Mbappé kimlerle aynı sahayı paylaşmayı hayal ediyor ve Fransız golcü bu sezon nasıl istatistikler yakalıyor?

Sihirli üçlü: Mbappé'nin hayalindeki partnerler

Kylian Mbappé, Madrid tarihini yazan büyük isimleri anarken, onların bugün bile güçlerinden hiçbir şey kaybetmediklerini vurguladı:

Cristiano Ronaldo: Mbappé'nin çocukluk idolü ve Real Madrid tarihinin en golcü oyuncusu;

Zinedine Zidane: Fransız futbolunun gururu; Madrid'de hem oyuncu hem de teknik direktör olarak tarih yazan dahi;

Ronaldo (Fenomen): Brezilyalı 'Fenomen' — Mbappé'ye göre onun saf yeteneği asla eskimez.

«Hâlâ oynayabilirler!»

«Eğer geri dönebilselerdi Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane veya Ronaldo'yu seçerdim. Cristiano geri dönebilirdi. Zizou hâlâ zaman zaman oynuyor. Ronaldo'ya gelince... onun yeteneği asla sönmez. Onlar Real Madrid efsaneleri. Kulüp için çok şey yaptılar ve bugün bile Madrid taraftarlarında büyük bir saygı uyandırıyorlar» dedi Mbappé.

Fransız yıldız, bu büyük isimlerle aynı takımda oynamanın sadece kendisine değil, bugünkü Real Madrid'e de sınırsız bir güç katacağını gizlemedi.

200 milyonluk golcünün bu sezonki müthiş formu

Gösterge Kylian Mbappé'nin performansı Oynanan maçlar Tüm kulvarlarda 7 maç Atılan goller 8 gol Asistler 2 asist Gol+Asist katkısı 7 maçta 10 skor katkısı Sözleşme süresi 2029 yazına kadar geçerli Piyasa değeri (Transfermarkt) 200.000.000 Euro

Her maçta en az bir skor katkısı veren Mbappé, şu anda Real Madrid'in ana lideri haline geldi ve Ronaldo'nun büyük mirasını başarıyla sürdürüyor.

Sizce, bu üç dehadan sadece biri mevcut Real Madrid kadrosuna geri getirilseydi, hangisi Mbappé ile en korkutucu ikiliyi oluştururdu: Cristiano mu, Zidane mı yoksa 'Fenomen' Ronaldo mu?

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