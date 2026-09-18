«O bir korkunç makine gibi»: Rodri, Barcelona'ya gelince hangi yıldızdan etkilendiğini açıkladı

İspanya'nın son şampiyonu Barcelona'ya transfer olan orta saha oyuncusu Rodri, Katalan kulübündeki atmosfer ve takım arkadaşları hakkında herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Avrupa'nın en iyi defansif orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen İspanyol yıldız, soyunma odasında onu en çok hangi futbolcunun etkilediğini itiraf etti. Herkes genç yetenekleri veya yeni transferleri beklerken, Rodri 30 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha'nın inanılmaz yeteneklerine övgüler yağdırdı. Peki, Rodri'yi bu kadar şoke eden şey ne ve Raphinha yeni sezonda nasıl korkunç istatistikler kaydediyor?

«O benimle yaşıt, ama sahadaki gücü...»

Mundo Deportivo gazetesine röportaj veren Rodri, Brezilyalı forvetin fiziksel formunu ve sahadaki yükünü görünce şaşkınlığını gizleyemedi:

Sansasyonel fiziksel durum: Rodri'ye göre, Raphinha'nın dayanıklılığı ve hızı genç futbolcularınkinden bile çok daha yüksek;

Yaş konusundaki kıyaslama: Defansif orta saha oyuncusu, Raphinha 24-25 yaşında olsaydı bunu normal karşılayabileceğini, ancak 30 yaşında bu seviyeyi korumanın nadir bir durum olduğunu belirtti;

Soyunma odasındaki şaşkınlık: Rodri, aynı yaşta olmalarına rağmen Brezilyalının sahadaki enerjisinin onu gerçekten etkilediğini vurguladı.

Yeni sezondaki «makine» modu

«Raphinha beni son derece etkiledi. Çok güçlü ve etkileyici, fiziksel durumu ise tek kelimeyle harika. Benimle yaşıt olması beni güldürüyor ama inanılmaz fiziksel yeteneklere sahip... Elbette farklı oyuncularız. Ancak Raphinha 24 veya 25 yaşında olsaydı bu anlaşılabilirdi. Hayır, o 30 yaşında ve yetenekleri inanılmaz seviyede» dedi Rodri.

Raphinha'nın bu seviyedeki güçlü hazırlığı, sahadaki sonuçlarına da açıkça yansıyor.

Raphinha'nın bu sezonki fantastik istatistikleri

Gösterge Raphinha'nın sonucu Oynanan maçlar Tüm turnuvalarda 6 maç Atılan goller 8 gol Asistler 3 asist Gol+Asist verimliliği 6 maçta tam 11 etkili aksiyon

Maç başına neredeyse 2 gole doğrudan katkı sağlayan Brezilyalı yıldız, şu anda takımın ana hücum silahı haline geldi.

Sizce 30 yaşında bu süper forma giren Raphinha, bu sezon Ballon d'Or adaylarının ilk üçüne girebilir mi? Bu parlamasında Flick'in taktiği mi yoksa kişisel emeği mi daha etkili?

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