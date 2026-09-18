iFlytek, görüşmeleri kaydeden AI Recording Card cihazını tanıttı
Yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde, Çinli iFlytek şirketi, ses kayıtlarını işleme ve metne dönüştürme konusunda uzmanlaşmış yeni bir cihaz olan AI Recording Card'ı duyurdu. ixbt.com'a göre, bu kompakt cihazın iş süreçlerini, toplantıları ve önemli görüşmeleri kaydetme biçimini kökten değiştirmesi bekleniyor; çünkü cihaz, modern yapay zeka yeteneklerini bünyesinde barındırarak kullanıcının zamandan tasarruf etmesini hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.
Tanıtılan yeni cihaz, ultra ince ve hafif tasarımıyla dikkat çekiyor. Boyutları sadece 85,6 × 54 × 4 milimetre olup, ağırlığının 33 gram civarında olduğu tahmin ediliyor. Üreticiler cihazı "Kozmik Gri" ve "Obsidyen Siyahı" gibi modern renk seçenekleriyle sundu. Ayrıca, manyetik yapısı sayesinde cihazı doğrudan akıllı telefonun arka paneline kolayca sabitleme imkanı sağlandı.
Teknik özellikler ve ses kayıt kalitesiCihazın ses kayıt sistemi, yüksek hassasiyet sağlamak için kemik iletimli bir mikrofon ve 8 metreye kadar mesafedeki sesi net bir şekilde yakalayan üç yönlü mikrofondan oluşuyor. Profesyonel düzeyde gürültü engelleme özelliği ile donatılmış olup, gürültülü ortamlarda bile konuşmanın net bir şekilde kaydedilmesini sağlıyor. Elde edilen verilerin metne dönüştürülmesinde ve otomatik olarak kısa özetler hazırlanmasında yapay zeka algoritmaları önemli bir rol oynuyor.
Yapay zeka sadece konuşmayı metne dönüştürmekle kalmıyor, aynı zamanda toplantı tutanaklarını oluşturma, görev listelerini hazırlama ve konuşmayı 10 yabancı dile çevirme görevlerini de yerine getiriyor. Ayrıca cihaz, bir dizi yerel lehçeyi ve iki etnik azınlık dilini de tanıyabiliyor. Şirket verilerine göre, iki saatlik bir ses kaydının metne dökülmesi ve şifrelenmesi süreci sadece iki dakika sürüyor.
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