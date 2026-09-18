iFlytek, görüşmeleri kaydeden AI Recording Card cihazını tanıttı

Yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde, Çinli iFlytek şirketi, ses kayıtlarını işleme ve metne dönüştürme konusunda uzmanlaşmış yeni bir cihaz olan AI Recording Card'ı duyurdu. ixbt.com'a göre, bu kompakt cihazın iş süreçlerini, toplantıları ve önemli görüşmeleri kaydetme biçimini kökten değiştirmesi bekleniyor; çünkü cihaz, modern yapay zeka yeteneklerini bünyesinde barındırarak kullanıcının zamandan tasarruf etmesini hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tanıtılan yeni cihaz, ultra ince ve hafif tasarımıyla dikkat çekiyor. Boyutları sadece 85,6 × 54 × 4 milimetre olup, ağırlığının 33 gram civarında olduğu tahmin ediliyor. Üreticiler cihazı "Kozmik Gri" ve "Obsidyen Siyahı" gibi modern renk seçenekleriyle sundu. Ayrıca, manyetik yapısı sayesinde cihazı doğrudan akıllı telefonun arka paneline kolayca sabitleme imkanı sağlandı.

Teknik özellikler ve ses kayıt kalitesi

Cihazın ses kayıt sistemi, yüksek hassasiyet sağlamak için kemik iletimli bir mikrofon ve 8 metreye kadar mesafedeki sesi net bir şekilde yakalayan üç yönlü mikrofondan oluşuyor. Profesyonel düzeyde gürültü engelleme özelliği ile donatılmış olup, gürültülü ortamlarda bile konuşmanın net bir şekilde kaydedilmesini sağlıyor. Elde edilen verilerin metne dönüştürülmesinde ve otomatik olarak kısa özetler hazırlanmasında yapay zeka algoritmaları önemli bir rol oynuyor.

Yapay zeka sadece konuşmayı metne dönüştürmekle kalmıyor, aynı zamanda toplantı tutanaklarını oluşturma, görev listelerini hazırlama ve konuşmayı 10 yabancı dile çevirme görevlerini de yerine getiriyor. Ayrıca cihaz, bir dizi yerel lehçeyi ve iki etnik azınlık dilini de tanıyabiliyor. Şirket verilerine göre, iki saatlik bir ses kaydının metne dökülmesi ve şifrelenmesi süreci sadece iki dakika sürüyor.

Pil ömrü ve ek hizmetler

iFlytek AI Recording Card, 0,95 inç OLED ekran, 16 GB dahili depolama ve 216 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmış durumda. Cihazın tam şarjla çalışma süresinin 30 saate kadar ulaştığı belirtilirken, ters manyetik şarj teknolojisi de düşünülmüş. Alıcılar için ek bir kolaylık olarak, cihazı satın alanlara ilk yıl boyunca sınırsız ücretsiz transkripsiyon (metne dönüştürme) hizmeti sunuluyor. Cihazın Çin pazarındaki fiyatı 999 yuan olarak belirlendi.