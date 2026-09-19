iPhone 18 Pro kamerası sıralamada ikinci sırayı aldı

·1·Teknoloji
iPhone 18 Pro kamerası sıralamada ikinci sırayı aldı

Saygın DxOMark laboratuvarı uzmanları, Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro akıllı telefonunun kamerasını test etti. Elde edilen sonuçlara göre cihaz, 172 puan alarak küresel kamera simülasyonu ve fotoğrafçılık sıralamasında ikinci sıraya yerleşti ve dünyanın en gelişmiş kameralı telefonları arasına girdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, 175 puanla birinci sırada Huawei Pura 80 Ultra bulunuyor. Buna rağmen iPhone 18 Pro, Vivo X300 Pro ve Oppo Find X9 Ultra gibi ana rakiplerini geride bırakmayı başardı. Yeni Apple amiral gemisi, onlardan sırasıyla bir ve iki puan daha yüksek performans sergiledi.

Kameranın temel avantajları ve gece çekim yetenekleri

Test sonuçlarına göre, iPhone 18 Pro modelinin en güçlü yanlarından biri düşük ışık koşullarında çekim kalitesi olarak belirlendi. DxOMark uzmanları, akıllı telefonun gece çekimlerini sınıfının en iyilerinden biri olarak değerlendirdi. Kamera, en zorlu koşullarda bile yüksek detaylı kareler sunarak dijital gürültüyü etkili bir şekilde kontrol ediyor.

Ayrıca cihazın pozlaması da yüksek not aldı. Çoğu senaryoda akıllı telefon, doğal kontrast ve geniş dinamik aralık sergiliyor. Bu, parlak ve karanlık alanlardaki detayların aynı anda korunmasını sağlıyor.

Yeni teknolojiler ve video kalitesi

Uzmanlar, ana kameraya entegre edilen yeni değişken diyafram fonksiyonuna özellikle dikkat çektiler. Bu özellik, grup portrelerinde alan derinliğini artırarak daha fazla kişinin net bir şekilde odaklanmasını sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar diyaframı manuel olarak kontrol etme imkanına da sahip.

Video stabilizasyonu da yüksek seviyede değerlendirildi. DxOMark'ın sonucuna göre, hareket halindeyken veya koşarken çekilen videolar bile oldukça akıcı ve doğal görünüyor. Akıllı telefon, detaylar ve gürültü seviyesi arasında mükemmel bir denge sağlıyor.

Liderliğe ne engel oldu?

Tüm olumlu yönlerine rağmen iPhone 18 Pro, bazı eksiklikler nedeniyle birinciliği kaçırdı. Özellikle uzmanlar, renklerde küçük sapmalar ve beyaz dengesinin zaman zaman değişmesi gibi durumları not ettiler; bu da ardışık karelerde renk farklılıklarına yol açabiliyor.

Ayrıca telefoto kamera, uzun mesafeli yakınlaştırma (zoom) çekimlerinde diğer rakip amiral gemilerinin gerisinde kaldı. Yakın zamanda tanıtılacak yeni rakip modellerin telefoto modüllerini daha da geliştirmesi bekleniyor, bu da gelecekteki rekabeti daha da kızıştıracak.

AppleiPhone 18 ProDxOMarkAkıllı TelefonKamera
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Apple, Samsung ve Google cihazları ABD'de yasaklanabilirApple, Samsung ve Google cihazları ABD'de yasaklanabilirBugün, 13:25iPhone 18 Pro Max Taşkent'te satışa çıktı mı? Belirtilen fiyatı görünce şaşıracaksınıziPhone 18 Pro Max Taşkent'te satışa çıktı mı? Belirtilen fiyatı görünce şaşıracaksınızBugün, 13:20iPhone 18 Pro satışa çıktığı gün tamamen parçalarına ayrıldıiPhone 18 Pro satışa çıktığı gün tamamen parçalarına ayrıldıBugün, 12:52Starlink, Panama'da akıllı telefonlar için doğrudan uydu bağlantısını başlattıStarlink, Panama'da akıllı telefonlar için doğrudan uydu bağlantısını başlattıBugün, 12:22Huawei yapay zeka eğitim sistemini kökten değiştirmeyi hedefliyorHuawei yapay zeka eğitim sistemini kökten değiştirmeyi hedefliyorBugün, 11:51Starlink Mobile V2 uyduları 5G hızında bağlantı sunuyorStarlink Mobile V2 uyduları 5G hızında bağlantı sunuyorBugün, 11:27
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı