iPhone 18 Pro kamerası sıralamada ikinci sırayı aldı

Saygın DxOMark laboratuvarı uzmanları, Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro akıllı telefonunun kamerasını test etti. Elde edilen sonuçlara göre cihaz, 172 puan alarak küresel kamera simülasyonu ve fotoğrafçılık sıralamasında ikinci sıraya yerleşti ve dünyanın en gelişmiş kameralı telefonları arasına girdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, 175 puanla birinci sırada Huawei Pura 80 Ultra bulunuyor. Buna rağmen iPhone 18 Pro, Vivo X300 Pro ve Oppo Find X9 Ultra gibi ana rakiplerini geride bırakmayı başardı. Yeni Apple amiral gemisi, onlardan sırasıyla bir ve iki puan daha yüksek performans sergiledi.

Kameranın temel avantajları ve gece çekim yetenekleri

Test sonuçlarına göre, iPhone 18 Pro modelinin en güçlü yanlarından biri düşük ışık koşullarında çekim kalitesi olarak belirlendi. DxOMark uzmanları, akıllı telefonun gece çekimlerini sınıfının en iyilerinden biri olarak değerlendirdi. Kamera, en zorlu koşullarda bile yüksek detaylı kareler sunarak dijital gürültüyü etkili bir şekilde kontrol ediyor.

Ayrıca cihazın pozlaması da yüksek not aldı. Çoğu senaryoda akıllı telefon, doğal kontrast ve geniş dinamik aralık sergiliyor. Bu, parlak ve karanlık alanlardaki detayların aynı anda korunmasını sağlıyor.

Yeni teknolojiler ve video kalitesi

Uzmanlar, ana kameraya entegre edilen yeni değişken diyafram fonksiyonuna özellikle dikkat çektiler. Bu özellik, grup portrelerinde alan derinliğini artırarak daha fazla kişinin net bir şekilde odaklanmasını sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar diyaframı manuel olarak kontrol etme imkanına da sahip.

Video stabilizasyonu da yüksek seviyede değerlendirildi. DxOMark'ın sonucuna göre, hareket halindeyken veya koşarken çekilen videolar bile oldukça akıcı ve doğal görünüyor. Akıllı telefon, detaylar ve gürültü seviyesi arasında mükemmel bir denge sağlıyor.

Liderliğe ne engel oldu?

Tüm olumlu yönlerine rağmen iPhone 18 Pro, bazı eksiklikler nedeniyle birinciliği kaçırdı. Özellikle uzmanlar, renklerde küçük sapmalar ve beyaz dengesinin zaman zaman değişmesi gibi durumları not ettiler; bu da ardışık karelerde renk farklılıklarına yol açabiliyor.

Ayrıca telefoto kamera, uzun mesafeli yakınlaştırma (zoom) çekimlerinde diğer rakip amiral gemilerinin gerisinde kaldı. Yakın zamanda tanıtılacak yeni rakip modellerin telefoto modüllerini daha da geliştirmesi bekleniyor, bu da gelecekteki rekabeti daha da kızıştıracak.