Kylian Mbappe Nike ile yollarını ayırarak On Holding'e katıldı

·18·Spor
Kylian Mbappe Nike ile yollarını ayırarak On Holding'e katıldı

Real Madrid'in yıldız forveti Kylian Mbappe, spor malzemeleri devi Nike ile on yıllık iş birliğini resmen sonlandırdı. Futbol dünyasının en parlak isimlerinden biri olan Fransız oyuncu, İsviçreli On Holding ile önemli bir anlaşma imzalayarak markanın profesyonel futbol dünyasına girişinde kilit yüz haline geldi. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

ixbt.com ve diğer uluslararası kaynaklara göre, Kylian Mbappe sekiz yaşından beri Amerikan markası Nike ile çalışıyordu. Cristiano Ronaldo ve Vinicius Junior ile birlikte şirketin en büyük küresel elçilerinden biri olan Mbappe, özellikle Mercurial krampon serisinin ana yüzü olarak tanınıyordu. Ancak, Temmuz ayı sonunda futbolcunun Nike ile olan sözleşmesi sona erdi.

İsviçreli marka ve yeni ufuklar

Daha çok koşu ayakkabılarıyla tanınan On Holding, faaliyetlerini profesyonel futbol dahil olmak üzere diğer spor dallarına genişletmeyi hedefliyor. İsviçreli şirket, Kasım 2019'da tenis efsanesi Roger Federer ile anlaşarak onu yatırımcı ve stratejik ortak haline getirmişti. Mbappe de aynı şirkete katılarak markanın futbol pazarındaki yeni adımını başlatıyor.

Sözleşme süresi dolduğunda futbolcunun geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlar vardı. Mbappe bir süre daha Nike reklamlarında görünmeye devam etmiş, marka da kendi kanallarında onun ismini tutmuştu. Buna rağmen Fransız forvet, yeni projesini resmen onayladı.

Futbolcunun gelecek planları

Yeni iş birliği hakkında konuşan Kylian Mbappe şunları söyledi: “Beni en başından beri On'a çeken şey, oyunun geleceğini şekillendirmeye yardımcı olacak tamamen yeni bir şeyi birlikte yaratma fırsatıydı. Deneyimimi ve vizyonumu yarattığımız ürünlere katmak, inovasyon yoluyla sınırları zorlamak ve futbolun keyfine sadık kalmak istiyorum. Ortak bir hayalimiz var ve bu sadece başlangıç.”

Bu kararın arkasında belirgin bir benzerlik olduğu görülüyor. İsviçreli tenis efsanesi Roger Federer de zamanında Nike ile olan uzun süreli ortaklığını bitirip On ile iş birliğine başlamış, hatta markada hisse sahibi olup kendi ürün serisini oluşturmuştu. Mbappe de benzer bir yolu izleyerek kendi markasını geliştirmeyi hedefliyor.

Kylian MbappeReal MadridNikeOn HoldingRoger Federer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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